Nicolas Jackson al Milan, perché è saltata: Fabrizio Romano racconta com’è andata davvero

L’esperto di mercato ha spiegato come ha fatto il Chelsea a soffiare l’attaccante senegalese al club rossonero in estate

Ormai la sessione estiva di calciomercato si è chiusa da ben tre settimane e le rose sono state completate. Il Milan ha lavorato in maniera molto positiva andando a inserire elementi importanti in tutti i reparti, rinforzando a dovere la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Ovviamente le trattative impostate dal club rossonero sono state numerose e non tutte sono andate a buon fine. In particolare, è stata molto lunga la ricerca del famigerato centravanti, con vari profili sondati e poi trattati dalla società. I centravanti che piacevano al Diavolo erano tutti molto costosi e le operazioni non erano affatto semplici da mandare in porto, e una di queste infatti, portata avanti nelle prime settimane, è naufragata.

Ci riferiamo a quella per Nicolas Jackson, attaccante senegalese che era stato protagonista di un’ottima annata al Villarreal, e che i rossoneri hanno provato a prendere dal sottomarino giallo, prima di virare sull’altro talento del club spagnolo, ovvero Samuel Chukwueze. Per Jackson non c’è stato nulla da fare e il giocatore è poi approdato in Premier League al Chelsea. A spiegare i retroscena della trattativa è stato proprio Fabrizio Romano.

Il Chelsea ha pagato più della clausola

L’esperto di mercato è intervenuto in una live sul canale Twitch della Bobo Tv e ha svelato tanti aneddoti dell’ultimo mercato, e tra questi proprio il mancato approdo del ventiduenne africano al Milan, per andare invece ai Blues.

Romano ha spiegato che i rossoneri erano anche disposti a fare l’operazione, ma che gli inglesi hanno fatto irruzione mettendo sul piatto cifre ancora maggiori. Queste le sue parole a riguardo: “Per quanto riguarda Nicola Jackson, aveva una clausola da 35 milioni. Il Chelsea ha pagato 37,5 milioni in due soluzioni. Il Milan avrebbe pagato la clausola di 35 dilazionando il pagamento in più anni”.

Come se non bastasse, anche per quanto riguarda l’ingaggio al calciatore, il club londinese ha messo sul piatto una cifra maggiore, come confermato dall’esperto di mercato: “Oltre a questo il Chelsea dà più soldi al giocatore e quindi l’operazione è stata impossibile”. Ecco dunque perché il Milan non è riuscito a portare in rossonero Nicolas Jackson, dovendo poi ripiegare su altri profili, fino poi ad arrivare alla chiusura di Luka Jovic a titolo gratuito dalla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato.