Pioli cambia il Milan: 3-4-3 contro il Verona, i dettagli

L’allenatore dei rossoneri ha provato un nuovo schieramento in vista della sfida di domani contro la formazione scaligera

Domani pomeriggio il Milan torna in campo per affrontare il Verona a San Siro e per mettersi alle spalle il deludente ko contro l’Inter e nel derby, ma anche la mancata vittoria in Champions League contro il Newcastle.

Mister Stefano Pioli ha parlato poco fa in conferenza stampa e non ha dato particolari indicazioni a livello di formazioni, pur lasciando intendere che c’è l’idea di far rifiatare qualche elemento che ha giocato tanto in queste ultime settimane. Gli unici infortunati al momento sono Mike Maignan e Pierre Kalulu, costretti a saltare la sfida di domani, ma tutti gli altri saranno regolarmente impiegabili.

Alcuni titolari potrebbe quindi rifiatare e recuperare le energie, visto che ad attendere il Milan c’è una serie di importanti partite ravvicinate, a partire dalla trasferta di Cagliari nel turno infrasettimanale e dal big match contro la Lazio di Maurizio Sarri nel prossimo weekend. Secondo le ultime indiscrezioni, però, l’allenatore del Diavolo starebbe pensando anche ad un cambio di modulo e non solo negli interpreti.

Pioli può tornare alla difesa a tre

Stando infatti a quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe provato in allenamento una variazione rispetto alla formazione classifica, con un nuovo passaggio alla difesa a tre.

Bianchin spiega che sono stati provati insieme Malick Thiaw, Simon Kjaer e Fikayo Tomori, con Yunus Musah sulla fascia destra e Alessandro Florenzi sulla sinistra. Per quanto riguarda la mediana sono stati confermati Rade Krunic e Tijjani Reijnders, nel centrocampo con un uomo in meno per un 3-4-3 classico. Fuori dagli undici titolari quindi Theo Hernandez e Ruben Loftus-Cheek, che era anche uscito con i crampi dopo la sfida col Newcastle.

Ci sarà poi da capire chi giocherà nel tridente, ma Pioli ha in mente di ritornare alla difesa a tre, cosa che aveva fatto l’anno scorso quando le cose non stavano andando per il verso giusto e la difesa concedeva troppo. Dietro questa decisione può esserci sia il desiderio di coprirsi di più, che quello di favorire maggiormente alcuni elementi dal punto di vista tattico. Vedremo se il tecnico confermerà questa idea o se alla fine continuerà sulla solita strada.