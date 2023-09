Theo Hernandez, clamoroso dalla Spagna: “60 milioni per averlo”

I club più ricchi sarebbero disposti a pagarlo qualsiasi cifra pur di averlo, ecco come il Milan rischia di perdere Theo Hernandez nel 2024.

Il terzino sinistro del Milan ha un contratto fino al 2026, ma le sue doti da top player difficilmente lo terranno lontano dalle big d’Europa. L’interesse dalla Spagna per rivedere Theo è molto alto, con Casa Milan che resta vigile per capire i movimenti del club de La Liga. Intanto la valutazione del giocatore è stata fatta.

Il calciomercato del Milan ha portato in estate una serie di innesti per la squadra di Pioli, in attacco con acquisti come Pulisic, Okafor e Chukwueze, ma anche a centrocampo con nuovi prospetti interessanti. Dopo la partenza di Sandro Tonali, sono infatti arrivati Loftus-Cheek e Musah, nell’attesa che Bennacer torni dall’infortunio. La difesa, invece, ha visto un solo nuovo arrivato, Marco Pellegrino, con l’idea che possa essere un’opzione come vice-Theo.

A proposito di Theo Hernandez, il terzino francese è un prospetto di forte interesse negli ultimi tempi. Il suo contratto lo lega al Milan fino al 2026, ma ciò non toglie che un’offerta monstre possa portarlo via dalla corte di Pioli. Dalla Spagna, in particolare, circolano voci di questo tipo, ma il problema principale è rappresentato dal costo del cartellino che è aumentato esponenzialmente rispetto a quando militava nella Liga spagnola.

Calciomercato Milan, forte interesse dalla Spagna per Theo Hernandez: pagheranno 60 milioni?

Per portare via Theo Hernandez dal Milan servono 60 milioni di euro, o almeno questo è il suo valore secondo Casa Milan, che proprio di recente ha rischiato di veder partire il gioiellino della difesa per l’Arabia Saudita. Stavolta, però, l’indiscrezione arriva dalla Spagna e la riporta elgoldigital.com. Il Real Madrid è alla ricerca di un terzino sinistro e, dopo che Ferland Mendy e Fran Garcia non hanno convinto, il club madridista aveva messo gli occhi su Alphonso Davies, ma il profilo Theo è quello che sicuramente intriga di più!

Theo Hernandez è arrivato al Milan dal Real Madrid nel 2019 e, in soli 4 anni, il suo valore è praticamente triplicato. In Spagna già sapevano delle sue caratteristiche da potenziale campione, eppure i Blancos l’hanno lasciato partire vedendolo come un’opportunità di guadagno, in quanto panchinaro di un fenomeno come Marcelo. Si, perché Theo al Real ha accumulato solo 23 partite e 3 assist, dunque una cessione a 20 milioni di euro sembrava un vero affare per gli spagnoli.

Ora è tutt’altro che così, con i suoi 25 goal e 28 assist al Milan, numeri che ne hanno decisamente aumentato il valore. L’esterno di difesa dalla forte spinta fa nuovamente gola alla squadra allenata da Carlo Ancelotti. Il valore di mercato, tuttavia, è nettamente diverso da quando il Real Madrid l’ha ceduto: secondo El Digital la valutazione del Milan di Theo è di 60 milioni di euro ma in realtà è molto più alta. Affare difficile quindi per i Blancos. Piuttosto il Milan dovrà fare attenzione agli assalti delle inglesi, con il Newcaslte (ma non solo) ancora in prima linea.