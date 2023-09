Doppia minaccia per Rafael Leao: al Milan una cifra irrinunciabile

Si fanno avanti due big europee, dalla Spagna e dall’Inghilterra, pronte a sborsare cifre folli pur di avere Leao in squadra.

Con il rinnovo di contratto, Rafael Leao sembrava ormai sistemato al Milan, ma a quanto pare non è così. I rossoneri tremano al solo pensiero di perderlo, e neppure dopo un ricco rinnovo di contratto il club rossonero sembra poter dormire sonni tranquilli: ancora una volta due ricchi club piombano su Leao.

Dal suo arrivo in rossonero, il talento di Rafael Leao è esploso gradualmente: dall’exploit nell’anno dello Scudetto alla maturità raggiunta nell’ultima stagione. Pochi mesi fa la notizia più importante, dopo una telenovela che è andata avanti per mesi, sia prima dei Mondiali in Qatar che dopo: il rinnovo il contratto per cinque milioni a stagione più bonus. I dirigenti del club rossonero considerano il 10 portoghese un tassello fondamentale della squadra, nonché il talento su cui si fonda tutto il progetto del Milan.

Nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria altissima: 175 milioni, più alta addirittura della precedente (150 milioni). Una cifra enorme ma non irraggiungibile per alcuni club europei. E, come scrivono in Spagna, l’assalto al talento portoghese è più vicino di quanto si pensi.

Dalla Spagna: “Vogliono Leao”, offerta monstre al Milan

Fra Leao e il Milan c’è un grande legame ma la recente cessione inaspettata di Tonali al Newcastle è stato un segnale importante per tutti i tifosi: nessuno è incedibile, alle giuste cifre. Ecco perché si teme un’altra cessione importante nei prossimi mesi ed è chiaro che Rafa è fra i più gettonati.

Come riporta fichajes.net, sulle sue tracce ci sono Real Madrid e Liverpool, pronte a farsi la lotta durante il mercato di gennaio. L’agilità di Leao, la sua potenza nelle gambe e la semplicità con cui arriva in porta, fanno di lui un prospetto interessante per i due club, sempre alla ricerca di rinforzi di spessore (anche giovani) per il presente e il futuro. Il Milan però non fa sconti a nessuno: per cederlo vogliono il pagamento della clausola rescissoria, ma secondo gli spagnoli i rossoneri potrebbero accontentarsi di una cifra fra i 120 e i 150 milioni.

Leao, che ha firmato di recente il rinnovo di contratto, è adesso concentrato sul campo e sulle prestazioni con il Milan. Ma è chiaro che, come accaduto nel caso di Tonali, a fronte di offerte irrinunciabili per RedBird è impossibile dire no. Così come non lo sarà per il portoghese, destinato a guadagnare cifre ancora più alte rispetto a quelle che percepisce ad oggi in rossonero.