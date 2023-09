Highlights Milan-Verona: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Milan-Verona, la cronaca con gli highlights del match della 5.a giornata di Serie A disputato sabato 23 settembre a San Siro

Inizio con imprevisto per Milan-Verona. Un violento acquazzone si abbatte su San Siro prima dell’inizio del match. A risentirne è il manto erboso, allagato in più punti. L’arbitro Maresca, dopo con un sopralluogo con i due capitani Leao e Faraoni, opto per l’inizio ritardato di 25 minuti.

Rossoneri in campo con tante novità. Calabria e Hernandez nemmeno in panchina con Pioli che opta per un 3-4-3 con Musah e Florenzi esterni in mediana. In avanti Pulisic, Giroud e Leao. E’ proprio un intercetto di Giroud al 7′ su Hein a lanciare Leao a rete. Il portoghese, alla prima con la fascia da Capitano al braccio, si presenta solo davanti a Montipò e lo batte con un tocco mortifero di sinistro per il gol che sblocca il punteggio.

Vantaggio Milan e partita che resta in controllo dei rossoneri. Il Verona si rende pericoloso al 20′ con un colpo di testa di Folorunsho da distanza ravvicinata, sul quale Sportiello devia in angolo con una pregevole parata d’istinto. Di fatto, le occasioni da gol nella prima frazione si esauriscono così.

Il Milan controlla senza affondare, con qualche sortita di Leao, mentre la retroguardia rossonera non corre altri pericoli. Dopo due minuti di recupero, si va negli spogliatoi con i padroni di casa avanti di misura (1-0).

Milan-Verona, il secondo tempo

Nella ripresa, il Milan abbassa il ritmo e permette al Verona di prendere in campo. Possesso sterile quello degli scaligeri che riescono a produrre un’unica opportunità occasione da gol con un tiro centrale di Ngonge da posizione favorevole.

Non un Milan efficace in avanti, quello odierno. I rossoneri stentano a creare occasioni da rete fino al 71′ quando Pulisic, fino a quel momento piuttosto evanescente, si incunea in area e conclude a giro, costringendo Montipò a un efficace intervento in tuffo.

Esce Krunic per un presunto stiramento e Pioli manda in campo Pobega. Subentrano anche Loftus Cheek, Jovic e Okafor oltre a Bartesaghi. Come contro la Roma, Okafor si fa apprezzare per qualche incursione ma è di Musah (tra i migliori in campo) l’ultima chance per i rossoneri. Lanciato a rete, il mediano statunitense tira troppo centralmente su Montipò e permette all’estremo difensore del Verona di compiere un’altra bella parata.

Nel finale, non succede nulla. Finisce 1-0. Il Milan si porta a casa tre punti preziosi con una prestazione tutt’altro indimenticabile. Bene Sportiello, Musah, Leao e Tomori. Male Giroud. Ancora fuori forma Jovic. Tra quattro giorni si torna in campo, mercoledì alle 18, a Cagliari con 12 punti in classifica.