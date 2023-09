Milan, doppia probabile assenza: ecco perché Pioli cambia modulo

Novità cruciali dal ritiro rossonero in vista della gara contro il Verona. Pioli è costretto al cambio modulo data la doppia assenza per infortunio

Pochissime ore e il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo per riscattare l’ultima negativa settimana. Prima la sconfitta pesante e umiliante nel derby della Madonnina, poi il solo pareggio ottenuto contro il Newcastle in Champions League. I tifosi sono delusi e amareggiati, dato che si aspettavano tutt’altro andamento dalla squadra in questi importanti impegni. Alle 14.30 ancora a San Siro il Diavolo tenterà di rialzarsi contro l’Hellas Verona. Una gara di campionato assolutamente da non sottovalutare.

In settimana ha fatto scalpore il possibile, quasi certo, cambio modulo di Stefano Pioli. Il mister per la partita di oggi è pronto a tornare alla difesa a tre. Thiaw, Kjaer e Tomori al centro davanti a Sportiello, con il danese costretto alla titolarità dato l’infortunio muscolare di Pierre Kalulu. Al centrocampo, è prevista la presenza in un reparto a quattro di Yunus Musah esterno a destra; Reijnders e Krunic centrali; infine Florenzi esterno sulla sinistra. Tridente d’attacco il solito: Pulisic, Giroud e Leao. Ma come mai Pioli ha tutto ad un tratto pensato a tale stravolgimento? Perché di altro non si può parlare.

Il cambio modulo è riconducibile alla possibile doppia assenza per infortunio di due giocatori chiave.

Milan, contro l’Hellas Verona senza terzini

Stefano Pioli ha stravolto il suo scacchiere per la possibile assenza di Davide Calabria e Theo Hernandez. Sia il laterale azzurro che quello francese non sono infatti presenti al ritiro in hotel del Milan. La presenza dei due terzini è dubbia anche per la gara di oggi pomeriggio dunque. Non si sa se siederanno nemmeno in panchina. Probabilmente, Davide Calabria e Theo Hernandez hanno risentito di qualche problemino fisico. L’allenatore rossonero, dunque, senza tre terzini su quattro, è stato costretto al cambio modulo e a passare ad una difesa a tre uomini.

Una situazione che crea una certa apprensione, ma la strategia del Milan è chiara. Non si vogliono rischiare ulteriori beffe da infortunio, e per questo si è scelto in via precauzionale di risparmiare i due terzini. Da capire come se la caverà il Milan con il 3-4-3 impostato per la gara di oggi contro l’Hellas Verona. Su Theo Hernandez e Davide Calabria si attendono aggiornamenti molto a breve. Quanto all’attacco, la conferma di Giroud fa un pò riflettere. Il bomber 37enne avrebbe bisogno di rifiatare, ma Pioli al momento non se la sente di adattare Okafor.