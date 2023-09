Milan-Hellas Verona è anche terza maglia, super ospiti e ‘AC Milan for Peace”

Milan-Hellas Verona sarà una gara importante sotto altri diversi aspetti non legati al campo. Dal debutto della terza maglia sino alla giornata della pace. I dettagli

Quasi tutto pronto al fischio d’inizio di Milan-Hellas Verona, una gara che dovrà essere utile ai rossoneri a riscattarsi dall’ultima complicata settimana. Ma non ci sarà soltanto il campo a prendersi la scena. La gara di oggi è importante per altri aspetti, come il debutto della squadra di Pioli con la terza maglia della nuova stagione. Un kit esoso, la cui combinazione di colori vuole celebrare la cultura dell’inclusione e della diversità. Argomenti sociali che stanno enormemente a cuore al club rossonero e che sono racchiuse nel manifesto RespAct dell’AC Milan.

Come apprendiamo dal club stesso, il Third Kit in questione ha già fatto registrare un aumento delle vendite del 181% rispetto a quello dello scorso anno, del 325% sul 2021/22 e addirittura del 3818% su quello del 2020/21. La nuova terza maglia ha riscontrato soprattuto l’entusiasmo dei più giovani, in particolare nella fascia d’età entro i 29 anni. Grande successo all’estero, con USA (17%), Francia (9.7%) e Germania (5.9%) a comporre la top 3 dei Paesi che hanno acquistato maggiormente il terzo kit.

Milan-Hellas Verona, quanti vip!

Milan-Hellas Verona sarà una gara speciale anche per la presenza a San Siro di diversi ospiti d’onore. Parliamo di VIP assoluti del panorama nazionale quali Fedez e Lazza (che con “Boem” sono freschi di annuncio della nuova partnership Official Hard Seltzer di AC Milan) ma anche Fabio Volo, Dani Faiv, Sangiovanni e gIANMARIA. Fondamentale anche l’iniziativa per celebrare la Giornata della Pace, ricorsa il 21 settembre.

L’AC Milan, infatti, ospiterà un gruppo di mamme e bambini ucraini del Centro di Accoglienza Straordinaria gestito da Fondazione Progetto Arca Onlus. Per l’occasione, ad un bambino del Centro sarà riservata la speciale opportunità di accompagnare in campo uno dei ventidue calciatori. Tale occasione, da qualche tempo, – nell’ambito del programma di accessibilità “Il Milan per tutti” – viene estesa dal club a bambine e bambini con disabilità o provenienti da delicati contesti familiari e sociali.