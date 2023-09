Milan, si intromette il Barcellona: la corsa al talento africano si complica

L’attaccante che da tempo piace al Milan è finito nel mirino del Barcellona. I blaugrana sono pronti a fare sul serio. Niente di buono per Furlani e Moncada

Il Milan ha dovuto fare i conti con tanti ostacoli e problemi per arrivare all’acquisto di un nuovo attaccante quest’estate. Le peripezie inutili fatte per Mehdi Taremi hanno tolto forza, tempo ed energia alla dirigenza rossonera, che alla fine, dopo altri profili sondati, si è gettata sull’ultima spiaggia, Luka Jovic. Le doti del serbo ex Real Madrid sono indiscusse, ma ha perso tanto valore negli ultimi anni. Lasciato l’Eintracht Francoforte per i blancos, Jovic non ha più ritrovato sé stesso. La parantesi alla Fiorentina non è stata quella del riscatto, ma nulla vieta che proprio al Milan possa segnare la sua rinascita.

E’ anche vero, però, che bisognerà presto pensare alle mosse future per rinnovare e migliorare ancora l’attacco, dato che Olivier Giroud a 37 anni non può ancora dare molto al calcio. O comunque il Milan avrà sicuramente necessità di forze fresche e di qualità. Uno dei primi nomi nella lista dei desideri di Furlani e Moncada è quello di Gift Orban, giovanissimo centravanti militante nella Jupiler Pro League, massima serie belga.

Il ragazzo nigeriano si sta facendo conoscere al meglio con la maglia del Gent. Già sei gol in dieci partite disputate nel corso di questa nuova stagione. Ma la concorrenza è agguerrita.

Orban, non solo Milan: irrompe il Barca

Come riportato dalla fonte spagnola fichajes.net, il Barcellona è piombato forte su Gift Orban. Alla ricerca di un sostituto del veterano Robert Lewandowski, il DS Deco ha visto nel nigeriano un papabile sostituto. Orban piace parecchio ai blaugrana per caratteristiche e doti. Un giovane da cui ricostruire l’attacco di Xavi Hernandez insieme al nuovo acquisto Vitor Roque. Ma attenzione. Non solo gli spagnoli del Barcellona. La stessa fonte fa sapere che a fare da concorrente al Milan c’è anche una big di Premier League.

Si tratta del Tottenham, che perso Harry Kane è alla ricerca di un nuovo bomber a cui affidare le chiavi dell’attacco per i prossimi anni. La sensazione è che l’estate prossima ci sarà una guerriglia di mercato per Orban, molto prestigiosa. Il giovane nigeriano, ad ogni modo, sembra pronto al grande salto in una big. Il valore delle pretendenti parla per sé. Da capire se in Spagna, in Italia o in Inghilterra il futuro dell’oggi 21enne.