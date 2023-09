Milan-Verona, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vederla oggi

Il Milan affronta il Verona nella quinta giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 15 a San Siro. Di seguito, tutte le indicazioni su dove vedere la partita

A una settimana dal 5-1 contro l’Inter, il Milan torna in campo, in Serie A, con il Verona a San Siro. Si gioca oggi, sabato 23 settembre, alle ore 15, un orario insolito per i rossoneri che hanno disputato l’ultimo match pomeridiano pre domenicale in campionato, lo scorso 6 maggio, con il 2-0 rifilato alla Lazio, a tre giorni dal Derby di andata della scorsa edizione di Champions.

Con il Verona, Pioli dovrebbe presentare alcune novità nell’undici titolare rispetto a quello che ha affrontato il Newcastle, martedì scorso, all’esordio in Champions. Non ci sarà Maignan, in porta, sostituito da Sportiello. Nulla di grave per Mike che dovrebbe tornare tra una settimana contro la Lazio. In difesa, Florenzi potrebbe prendere il posto di Theo Hernandez mentre Musah rimpiazzerà Loftus Cheek in mediana con Krunic e Reijnders.

Pulisic si riprenderà il posto a destra nel tridente d’attacco con Leao che avrà voglia di riscattarsi dopo le critiche post Newcastle e, forse, Giroud. Non è escluso che il centravanti possa partire dalla panchina per lasciare spazio a Okafor.

Milan-Verona, dove vedere il match

Milan-Verona è un’esclusiva di Dazn. La partita sarà visibile in diretta streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q, e Tim Vision, Amazon Fire Stick, console di gioco (Xbox e Playstation) e Apple Tv. Dazn è ovviamente visibile in streaming anche da pc sul sito di riferimento.

Mlan-Verona sarà trasmessa in diretta tv su Zona Dazn, il canale opzionale disponibile con un surplus di prezzo sul proprio abbonamento. Zona Dazn è presente al canale 214 del decoder Sky e, da quest’anno, anche su Tivusat alla medesima posizione. Per accedere a Zona Dazn su Tivusat è necessario un decoder di ultima generazione con Cam abilitata alla ricezione.

Gli highlights di Milan-Verona saranno visibili su Sky Sport 24 subito dopo la conclusione della partita. Sky trasmetterà in simulcast con Dazn, il prossimo match del Milan atteso in trasferta dal Cagliari, mercoledì 27 settembre alle 18.30.

Sabato 30 settembre, alle 18, il Milan sfiderà la Lazio con diretta streaming/tv in esclusiva su Dazn e Zona Dazn. Mercoledì 4 ottobre, secondo impegno di Champions League, a Dortmund, con il Borussia in esclusiva assoluta, in streaming, su Amazon Prime Video.