Infortunio Krunic, le condizioni del centrocampista: filtra pessimismo

Il centrocampista bosniaco ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare e al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo Loftus-Cheek

Il Milan ha battuto il Verona alla quinta giornata di campionato, grazie alla rete decisiva di Rafael Leao. Il portoghese ha spezzato l’equilibrio dell’incontro trovando la rete del vantaggio su suggerimento di Olivier Giroud.

Stefano Pioli nel secondo tempo ha inserito Loftus-Cheek in mediana per mettere muscoli ed esperienza. L’ex Chelsea ha preso il posto di Rade Krunic, poiché il bosniaco ha fatto cenno alla panchina chiedendo il cambio, dopo aver sentito tirare qualcosa a livello muscolare.

Nel post-partita, gli inviati di DAZN hanno dato maggiori delucidazioni sullo stop di Krunic. Pare che Pioli avesse in mente di sostituire inizialmente Reijnders per inserire Loftus-Cheek, ma pochi secondo prima il bosniaco si è accasciato a terra. Quando è uscito dal campo ha zoppicato vistosamente: non un buon segno per un infortunio muscolare.

In attesa dei controlli che verranno svolti presumibilmente tra domenica e lunedì, Krunic sembra destinato a rimanere ai box per i prossimi 10-15 giorni. Più che uno stiramento si teme una lesione al flessore della coscia.