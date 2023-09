Milan-Verona, Pioli: “Cambio modulo per necessità. Calabria e Theo stesso infortunio”

Pioli ha parlato a DAZN nel pre-partita di Milan-Verona: oggi ha dovuto fare delle modifiche rispetto alla formazione che sperava di poter schierare.

Non è un Milan al completo quello di cui dispone Stefano Pioli, che contro l’Hellas Verona ha deciso di schierare la squadra con il modulo 3-4-3. Le troppe assenze lo hanno spinto a cambiare disposizione tattica.

Pioli ha parlato a DAZN di come cambia il Diavolo con il nuovo modulo: “Cambia per necessità, perché purtroppo né Calabria né Theo Hernandez sono disponibili. Hanno avuto lo stesso infortunio, delle botte sui muscoli, e non hanno recuperato. Però non cambia come vogliamo stare in campo, non cambia la nostra costruzione non cambia la nostra fase difensiva. Partita non semplice, perché il Verona sta bene, è una squadra organizzata e ha delle buone qualità“.

Il tridente offensivo è quello titolare Pulisic-Giroud-Leao, non solo una questione di garanzie. Pioli risponde così: “No, è questione di chi stava meglio per giocare oggi“.

Si parla infine della titolarità di Yunus Musah, subentrato bene contro il Newcastle United in Champions League e oggi schierato esterno di centrocampo: “Ho la fortuna di avere tanti titolari, giochiamo tante partite in pochi giorni e tutti hanno la possibilità di giocare. Molto importante migliorare il valore della squadra con i cambi“.

Si aspetta un Verona aggressivo? Pioli replica così: “Vedremo, di solito è aggressivo. Ha scelto tre attaccanti veloci, quindi dovremo essere attenti nelle ripartenze“.