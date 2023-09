Milan-Verona, Pioli: “Partita seria e matura. Leao capitano? L’abbiamo voluto tutti”

Le parole di Pioli in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo Milan-Verona

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa subito dopo la partita contro l’Hellas Verona per commentare il match. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero nella sala stampa di San Siro.

Se questa vittoria basta a dimenticare il derby: “Non possiamo continua a parlare del derby. Oggi è stato difficile, la squadra ha giocato una partita seria, matura. Con lucidità, forza. Una vittoria che ci farà bene, questo è sicuro“. Bollettino sulle condizioni di Krunic: “Ha sentito qualcosa al flessore, non so l’entità. Per gli altri stanchezza generale“.

Sull’utilizzo della difesa a tre anche in futuro: “L’ho utilizzata per l’emergenza dei terzini. Se avessimo giocato a quattro avevo solo Florenzi e Bartesaghi. Non credo siano i sistemi di gioco a fare la differenza“.

Sulle prestazioni in calando di Reijnders e Pulisic: “Nelle prime partite siamo stati più fluidi mettendo i nostri giocatori nelle migliori condizioni. Pulisic si è mosso bene, Reijnders era marcato. Gli stranieri si stanno accorgendo quanto è difficile il campionato italiano“.

Le condizioni di Theo e Calabria: “Hanno avuto entrambi la famosa vecchietta che gli ha prodotto un’edema, quindi una contrattura. Siamo fiduciosi possano esserci a Cagliari“.

Adli o Reijnders al posto di Krunic: “Possono giocare entrambi“. Sulla serata di Leao, prima volta capitano: “L’abbiamo voluto tutti capitano, perché siamo un gruppo. L’errore di uno di noi è l’errore di tutti. Subire delle critiche è normale. L’abbraccio con me è per tutto il gruppo“.

Se c’è un giocatore che incarna lo spirito di Lodetti: “Era una persona di altissimo spessore. Mi auguro che i miei giocatori possano avere quella passione, quel senso di appartenenza“.