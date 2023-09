Pioli cambia tutto, arrivano conferme: le probabili formazioni di Milan-Verona

Le probabili formazioni di Milan-Verona, con Stefano Pioli che a sorpresa ha deciso di cambiare schieramento tattico e uomini.

Vincere per riprendere il cammino d’alta classifica e non farsi mettere mentalmente e psicologicamente sotto dal disastroso derby di una settimana fa. Questo il compito del Milan, che oggi alle ore 15 affronta l’Hellas Verona a San Siro.

Il 5-1 rimediato dall’Inter e il debutto con pareggio in Champions League con il Newcastle sono già storia vecchia. Stefano Pioli sta provando a focalizzare i suoi uomini verso gli impegni futuri, senza fermarsi a ripensare alle batoste ed agli errori del recente passato.

Tabula rasa dunque in casa Milan, tanto che Pioli ha deciso di sperimentare un nuovo modulo in vista della sfida al Verona. Colpo di scena già paventato nella giornata di ieri ma che trova conferma anche nei giornali di oggi. La Gazzetta dello Sport ha pronosticato le probabili formazioni del match di San Siro, svelando il nuovo sistema tattico rossonero.

La probabile formazione del Milan

La grande novità dunque sta nell’assetto tattico. Il Milan si dovrebbe presentare in campo con il 3-4-3 come modulo di partenza, quasi giocando a specchio del Verona. Non una prima assoluta, visto che Pioli nello scorso campionato aveva sperimentato la difesa a tre in un particolare momento della stagione.

Un modo per compattare la difesa ma anche per gestire meglio il turnover. In porta spazio a Sportiello, che debutterà dal 1′ minuto per l’affaticamento di Maignan. Linea a tre difensiva composta da Thiaw, Kjaer e Tomori, ovvero i tre centrali a disposizione (Kalulu è infortunato). Ad agire sulle fasce due altri inediti: lo statunitense Musah a destra e Florenzi adattato a sinistra.

In mediana provato l’olandese Reijnders in cabina di regia, vicino all’intoccabile Krunic. Infine tridente d’attacco standard con Pulisic che tornerà titolare a destra, Rafa Leao a sinistra e Giroud come centravanti. In questo modo Pioli ha deciso di concedere un turno di riposo a tre titolarissimi come Calabria, Theo Hernandez e Loftus-Cheek.

Il probabile undici titolare del Milan: (3-4-3) Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao.

La probabile formazione del Verona

Come detto il Verona di Marco Baroni giocherà praticamente a specchio con il nuovo modulo del Milan. L’unica assenza degna di nota sarà quella dell’esterno mancino Doig, sostituito da Lazovic.

In attacco i veneti si affideranno alla forza fisica di Djuric, agevolato dalla rapidità delle mezze punte Ngonge e Folorunsho. Occhio anche ai duelli sulle corsie esterne, dove l’Hellas molto spesso sa pungere.

Il probabile undici titolare del Veronaa: (3-4-2-1) Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric.