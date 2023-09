Alberto Paloschi, dal gol in Milan-Siena alla Serie D: che fine ha fatto l’ex rossonero

Paloschi riparte dalla Serie D: l’ex attaccante del Milan ha firmato ed è carico per la nuova avventura della sua carriera.

Il 10 febbraio 2008 a San Siro si giocava Milan-Siena, partita di Serie A che al 63′ era ancora ferma sullo 0-0. Carlo Ancelotti per provare a sbloccare il risultato decise di inserire il giovane Alberto Paloschi, attaccante della Primavera che aveva già segnato due gol al Catania in Coppa Italia.

18 secondi dopo il suo ingresso, Paloschi ha segnato un gol con un tiro di controbalzo su assist di Clarence Seedorf. Un modo perfetto per debuttare in Serie A, a San Siro e decidendo il match. Molti ricorderanno Ancelotti incredulo dopo aver visto la rete del centravanti classe 1990.

Purtroppo, quella prodezza non è stata l’inizio di una bella favola in maglia rossonera. Infatti, poi è stato ceduto in comproprietà per due anni al Parma (16 gol e 6 assist in 58 partite) e poi per uno al Genoa (2 reti in 12 match). Successivamente si è trasferito al Chievo Verona, che lo ha preso prima in prestito e poi in comproprietà, nel giugno 2014 il cartellino è diventato totalmente del club veneto.

Ex Milan, dove gioca oggi Paloschi

Dopo un totale di 152 presenze, 46 gol e 11 presenze nel gennaio 2016 si è trasferito in Premier League per giocare nello Swansea City, che ha investito 10 milioni di euro per comprare il suo cartellino. Con la squadra gallese non una grande esperienza: 2 reti in 10 gare. In estate venne acquistato dall’Atalanta per 7,5 milioni, però neanche a Bergamo ha brillato. Successivamente è andato alla SPAL in prestito con diritto di riscatto: a Ferrara 18 reti e 6 assist in 102 partite, poi prestito anonimo a Cagliari (7 presenze e 0 gol).

Nella stagione 2020-2021 scese in Serie B con la SPAL: 8 gol in 28 match, poi rimase svincolato e firmò per il Siena. Due annate in Serie C con la squadra toscana con 17 reti e 3 assist in 53 presenze, poi è rimasto di nuovo senza squadra per la mancata iscrizione del club al campionato. In questi giorni, però, è arrivato il comunicato ufficiale riguardante il suo nuovo trasferimento.

Paloschi è diventato un giocatore del Desenzano, club che milita in Serie D. L’attaccante 33enne si è trasferito in riva al Garda, convinto dal presidente Roberto Marai. Si allenava già da un po’ di giorni con la squadra e la scelta di firmare è anche dettata dal desiderio di non giocare lontano da Verona, dove vive con la compagna. Ora vuole contribuire alla lotta per la promozione in Serie C del Desenzano.