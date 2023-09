Cessione Inter, c’è l’offerta a Zhang: i dettagli

Contatti in corso per la possibile vendita dell’Inter, la famiglia Zhang è pronta a valutare proposte: il prezzo supera il miliardo di euro.

Da qualche anno si parla dell’eventualità che Suning ceda l’Inter, molto indebitata e con un bilancio in passivo. Sicuramente la scorsa stagione, con due trofei vinti e una finale di Champions League raggiunta, è stata di aiuto per aumentare il fatturato e anche il valore del club.

Forse per la famiglia Zhang questo è il momento giusto per capitalizzare. Da considerare anche il fatto che sono stati avviati dei discorsi per la possibile realizzazione di uno stadio di proprietà a Rozzano, altro fattore che può aiutare la vendita, anche se per il momento ci sono solo delle valutazioni e l’iter burocratico non è partito ufficialmente.

Inter in vendita: ecco chi vuole il club

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, da qualche settimana sarebbe in corso una due diligence sui conti dell’Inter da parte di un fondo di emanazione saudita, che avrebbe presentato la propria offerta a Raine Group. Quest’ultima è la banca d’affari americana che è stata incaricata di trovare degli acquirenti.

Il condizionale è ancora d’obbligo, perché l’Inter al momento ha smentito l’esistenza di una due diligence in corso. Ma qualcosa si sta muovendo, anche perché in ambienti finanziari e legali milanesi è stato confermato che un interlocutore forte vuole mettere le mani sulle quote di maggioranza nerazzurre.

Nell’operazione potrebbe essere coinvolto anche Investcorp, fondo di investimento del Bahrain che sull’ipotesi di acquisire il club ha così risposto: “Non confermiamo né smentiamo la notizia“. Investcorp aveva anche trattato l’acquisto del Milan nel 2022, poi l’entrata in scena di RedBird Capital Partners l’ha tagliato fuori.

Tuttosport spiega che c’è a Raine Group è stata manifestata la disponibilità di accettare la valutazione fatta dalla famiglia Zhang, ovvero 1,3 miliardi di euro. Se la cessione si dovesse concretizzare per questa cifra, l’Inter verrebbe venduta a un prezzo maggiore rispetto a quello (quasi 1,2 miliardi) pagato da RedBird per comprare il Milan da Elliott.

Vedremo se l’affare andrà in porto. Suning vuole vendere e spera di riuscire a farlo alla cifra desiderata. Continuare a fare buoni risultati sportivi e migliorare i conti è importante in quest’ottica.