Dal Milan alla Roma: summit per l’addio

Incontro decisivo per il futuro della dirigenza: il ds della Roma, Tiago Pinto, ha avuto un meeting con il possibile nuovo manager.

Il calciomercato estivo della Roma pare abbia scacciato tutti i demoni della sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Stando alle ultime indiscrezioni, però, quelli in campo potrebbero non essere gli unici nuovi arrivati in casa giallorossa. La squadra della capitale, infatti, starebbe tentando di chiudere per un ex manager del Milan.

Domenica scorsa la Roma ha vinto 7 a 0 contro l’Empoli allo Stadio Olimpico e ha sorpreso tutti i presenti, tra cui anche importanti figure dirigenziali della Roma. Ad assistere alla goleada giallorossa vi era anche un volto già noto Serie A. Molti si saranno infatti accorti della sua presenza.

Di fianco al manager portoghese Tiago Pinto sedeva proprio Frederic Massara come ospite, nell’attesa che lui e la dirigenza della Roma si incontrassero negli uffici dello Stadio Olimpico. Stando a quanto appreso, l’idea della Roma sarebbe quella di integrare Massara al fianco di Pinto, in modo tale da dargli supporto nella campagna acquisti.

Quasi fatta per il rossonero: Roma pronta al ritorno di fiamma?

Dal presunto affare tra la Roma e Frederic Massara filtra ottimismo, soprattutto per il fatto che tra l’ex milanista e l’ambiente giallorosso ci sono ottimi rapporti. Massara, ricordiamo, si trova senza contratto dopo aver rescisso con il Milan dopo l’addio di Paolo Maldini.

La dirigenza del Diavolo ha infatti optato per un cambio nei piani alti di Casa Milan, con Furlani e Moncada che hanno preso il controllo della situazione insieme ad un folto gruppo di lavoro. Ed ecco che, da quando la strada di Massara e quella del Milan si sono divise, il dirigente potrebbe ben presto vivere una nuova esperienza.

Come riporta calciomercato.com il dirigente potrebbe avere una nuova chance in Serie A con i giallorossi. Prima dell’esperienza rossonera in coppia con Maldini, Ricky Massara era proprio il ds della Roma nel 2016 e poi per qualche mese nel 2019. I buoni rapporti, dunque, ci sono eccome. E c’è ogni presupposto per vedere l’ex rossonero occupare un posto nella dirigenza del club della Capitale.

Dopo esser stato accostato al Napoli in estate per sostituire Giuntoli, adesso per Massara si aprono le strade di un clamoroso ritorno alla Roma. Se le cose dovessero andare nel verso giusto, Massara entrerebbe a far parte dell’organigramma giallorosso dalla prossima stagione per affiancare Pinto sul calciomercato.