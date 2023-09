Gesto del quattro a Leao, Frattesi torna sull’episodio: “Mi sta simpatico”

Torna a parlare di Milan Davide Frattesi. Il centrocampista prova a spiegare il gesto del quattro nei confronti di Rafa Leao. Ecco le sue dichiarazioni

Il gesto del quattro, con il quale Davide Frattesi zittisce Rafael Leao (non Rade Krunic, come si è pensato precedentemente), in occasione del derby ha fatto tanto discutere.

Il centrocampista italiano è ormai diventato uno dei calciatori che la tifoseria del Milan apprezza meno. Lex Sassuolo d’altronde ha fatto ben poco per attirarsi le simpatie dei rossoneri, con atteggiamenti alquanto discutibili. Dopo il gesto con la mano, era arrivato il post su Instagram: “Ops… ihihihihihi Sono Gasatissimo”. Prima ancora, Frattesi si era reso protagonista di alcune dichiarazioni che non erano per nulla piaciute.

Dichiarazioni, in merito ai fischi di San Siro a Donnarumma, nel corso del match contro l‘Ucraina, con le quali puntava il dito contro i sostenitori del Diavolo, definendoli indegni. Ci aveva pensato, poi, Spalletti a zittirlo: “Siamo privilegiati, se fischiano è perché non ci siamo meritati gli applausi”.

Ma che dire di quanto successo in occasione di Milan-Sassuolo dello scorso anno? Dopo il 5 a 2 si era mostrato ancora una volta poco rispettoso. Appare dunque evidente che il rapporto tra il Diavolo e Frattesi sia davvero particolare e siamo certi che ci saranno nuovi capitoli.

Quattro a Leao, la spiegazione di Frattesi

Nel frattempo, però, sono arrivate le dichiarazioni del centrocampista, che dopo Empoli-Inter, è tornato sull’episodio del derby.

“Penso siano cose che succedono mentre giochi – afferma l’ex Sassuolo ai microfoni di Sky Sport -. A me Rafa Leao sta simpatico, non c’è alcun problema. È uno sfottò e a parti inverse me la sarei presa anch’io, ci sta”.

Oggi per Frattesi è stata la prima partita da titolare. Una partita non proprio brillante per il centrocampista – “Potevo fare meglio, qualche piccione l’ho preso, l’importante, però, era vincere. Quando parlavo con la mia famiglia gli raccontavo che non mi aspettavo di trovare un gruppo del genere. In altre squadre non c’è tutta questa umiltà, i senatori mi hanno aiutato tantissimo. È uno stimolo essere il quarto centrocampista, non un problema: è una sfida per migliorare sempre di più.