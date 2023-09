L’Inter non sbaglia, la nuova classifica in Serie A

La nuova classifica di Serie A, dopo il successo dell’Inter sul campo dell’Empoli. I nerazzurri esultano grazie ad un super gol di Dimarco

E’ bastato un super gol di Dimarco per conquistare i tre punti e rimanere a punteggio pieno. L‘Inter di Simone Inzaghi non sbaglia ad Empoli e vince per 1 a 0 grazie ad una rete del suo terzino, che al 51esimo ha battuto Berisha con un tiro al volo di sinistro. Da registrare anche un infortunio per Arnautovic, uscito tra le lacrime, distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni

I nerazzurri tornano così a più tre sul Milan, con cinque vittorie su cinque. Alle spalle dell’Inter c’è proprio la squadra di Stefano Pioli, che approfitta del ko della Juve, battuto 4 a 2 dal Sassuolo, per salire al secondo posto.

La nuova classifica di Serie A

Al terzo posto troviamo così il Lecce, vera sorpresa di questo inizio di stagione, che venerdì ha avuto la meglio del Genoa. In giornata sono attesi in campo il Napoli a Bologna e la Roma a Torino. Ieri solo un pareggio per la Lazio di Sarri, che ha raccolto fin qui solamente quattro punti, e contestata dai suoi tifosi a fine gara. Sabato i biancocelesti saranno gli avversari del Milan.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 15, Milan* 12, Lecce* 11, Juventus* 10, Frosinone* 8, Napoli, Torino, Fiorentina ed Hellas Verona* 7, Atalanta, Sassuolo* 6, Bologna e Monza* 5, Roma, Lazio* e Genoa* 4, Udinese e Salernitana* 3, Cagliari 2, Empoli* 0

Una partita in più *