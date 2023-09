L’Inter vince, ma è caos: due episodi non convincono i tifosi

I nerazzurri conquistano tre punti, battendo l’Empoli in trasferta. E’ bastato un gol di Dimarco per portare a casa il successo, ma un paio di episodi

L’Inter non si ferma più. I nerazzurri hanno battuto l’Empoli, in trasferta, in un match valevole per la quinta giornata di Serie A.

E’ bastato un super gol di Dimarco per conquistare la vittoria. Un tiro di contrabbalzo del terzino mancino che si è insaccato proprio sotto l’incrocio dei pali.

Il gol dell’1-0 dell’#Inter è irregolare, il #Var sarebbe dovuto intervenire per annullare la rete di #DiMarco#Bastoni è in evidente fuorigioco e sulla traiettoria di tiro ostruendo la visuale di #Berisha Non possiamo sapere se il portiere vedendo prima il tiro sarebbe… pic.twitter.com/tqLIUWlgna — Jorgji D Gagu (@JorgjiG) September 24, 2023

Uno gol che, però, sta facendo discutere non poco sui social. Nel mirino è finita la posizione di Bastoni, in evidente fuorigioco al momento del tiro dell’italiano. Una posizione che l’arbitro, chiaramente, ha valutato ininfluente, ma c’è chi sottolinea come il braccetto di sinistra di Inzaghi appaia in traiettoria. Non è dunque da escludere che Bastoni abbia ostruito la visuale di Berisha.

Questo era fuorigioco Quello di oggi di Bastoni no Ragionate pic.twitter.com/Dmvv8p0MeT — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) September 24, 2023

Un gol che a molti tifosi del Milan ha ricordato quello di Bennacer, proprio contro l’Inter, in Coppa Italia nel 2022. In quella circostanza la posizione in fuorigioco di Kalulu, venne valutata influente e la rete venne dunque annullata.

Empoli-Inter, fallo di Bastoni: rigore o no?

Ma l’episodio che sta facendo arrabbiare di più i tifosi sui social è quello che vede protagonista, ancora una volta, Bastoni.

Proprio un minuto prima del gol di Dimarco, Cambiaghi chiede un rigore per un fallo del difensore nerazzurro in area interista: Bastoni spinge il numero 28, ma per Marcenaro, nessun penalty. Nell’azione successiva, così, arriva la rete dei nerazzurri.