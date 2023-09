Lungo stop per l’attaccante: Inzaghi nei guai

Non solo il Milan. Anche l’Inter perde un giocatore importante per problemi muscolari. Lo stop può essere davvero lungo. Ecco le condizioni del giocatore

E’ durato meno di venti minuti il match dell’attaccante dell’Inter, che fine state è stato vicino a vestire la maglia del Milan. Il calciatore, entrato al 72esimo, si è accasciato per terra, dopo aver inseguito il pallone con uno scatto sulla fascia destra.

Stiamo parlando di Marko Arnautovic, che a quel punto ha sentito tirare i muscoli della gamba sinistra, gettandosi inevitabilmente per terra, toccandosi la coscia. L’ex Bologna, che Paolo Maldini avrebbe voluto portare in rossonero per sostituire Zlatan Ibrahimovic, è stato così accompagnato fuori dal campo in lacrime. Lacrime che chiaramente non lasciano presagire nulla di buono.

“E’ la nota negativa della giornata, ha avuto questo infortunio – ha ammesso Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport – ha sentito il muscolo tirare, è un giocatore importante per noi e lo perderemo per un po’ di tempo. Dispiace, perché si era inserito molto bene nel gruppo e, ripeto, è un giocatore importante: ma sono cose che capitano“.

Inter, stop Arnautovic: rischio lungo stop

Il primo bollettino parla di distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni.

Con ogni probabilità – si legge su Tuttosport – l’infortunio muscolare lo terrà fuori fino alla prossima sosta, ma se l’entità dovesse essere di secondo grado l’assenza dal campo potrebbe essere ancora più prolungata. Servirà comunque attendere le prossime 48 ore per avere maggiori certezze sulle condizioni di Marko Arnautovic.

Ma si sta già parlando di possibili svincolati da acquistare per sostituirlo – “Non abbiamo chiaramente parlato di questo – ha risposto, in realtà, Inzaghi in conferenza stampa – ora vedremo come andranno gli esami. È l’unica nota negativa“.

C’è dunque tanta apprensione per Arnautovic che salterà sicuramente le prossime sfide di campionato contro Sassuolo, Salernitana e Bologna, oltre che quella di Champions League contro il Benfica.

Non certo una buona notizia per Simone Inzaghi, che in avanti, dopo aver perso Edin Dzeko e Romelu Lukaku, non ha sicuramente l’abbondanza dello scorso anno. Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno costretti a stringere i denti, sperando che Alexis Sanchez si dimostri in condizione per poter dar loro una mano.