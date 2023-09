Newcastle esagerato: 8 gol allo Sheffield

Clamoroso quanto accaduto in Premier League per mano del Newcastle. La rivale in Champions del Milan ha asfaltato lo Sheffield United

Il Milan ha fatto un’impresa contro il Newcastle dominandolo? Diremmo proprio di no, dato che i Magpies nella gara di Champions League a San Siro si sono per lo più difesi senza mai tirare in porta, se non nei minuti finali di recupero con la sola occasione sventata da Sportiello. Ma se contro il Milan il Newcastle si è comportato da pesce piccolo delle squadre di Champions, è presto tornato a fare la voce grossa in Premier League. Clamorosa la prestazione di oggi pomeriggio contro lo Sheffield United. La squadra di Eddie Howe continua a confermarsi tra le prime forze del campionato inglese.

Sono ben otto le reti inflitte allo Sheffield in trasferta. Sì, ci hanno pensato Longstaff, Burn, Botman, Wilson, Gordon, Almiron, Isak (doppietta) e Guimares a imbucare in rete la palla. E sì, avete capito bene, un gol è stato anche di Sven Botman, vecchia conoscenza di mercato del Milan. Una prova di forza quella del Newcastle, che certamente stupisce dopo la prestazione scialba contro i rossoneri in Champions League. E’ vero che lo Sheffield è una delle forze meno affermate della Premier, ma il risultato è comunque esagerato. Da sottolineare che Sandro Tonali non ha giocato da titolare la partita. E’ subentrato ad Almiron soltanto al 70′ del secondo tempo.