No del Milan all’attaccante: ora è protagonista in Bundesliga

Il centravanti era stato proposto qualche tempo fa al club rossonero, che però ha preferito virare su altri obiettivi

Nella lunga estate di mercato il Milan ha sondato davvero tanti profili offensivi alla ricerca del giusto attaccante da regalare a Stefano Pioli. Alla fine è arrivato Luka Jovic a titolo gratuito dalla Fiorentina, per quella che è comunque stata una soluzione di ripiego.

I rossoneri hanno infatti trattato altri profili negli scorsi mesi, tra cui soprattutto Mehdi Taremi, che sembrava a un passo dal Diavolo nelle ultime ore della sessione estiva, ma che poi è rimasto al Porto perché la trattativa è naufragata. Un altro attaccante che piaceva molto e sul quale è sono state chieste informazioni era Hugo Ekitike, ma anche per lui un nulla di fatto. La società continua a monitorare la situazione perché tra un anno potrebbe riprovare l’assalto a un grande centravanti, con Giroud sempre più avanti con l’età.

Tanti sono stati anche gli attaccanti proposti al Milan in passato, ma non tutti hanno catturato l’interesse della dirigenza, che in alcuni casi ha preferito declinare la proposta e ha continuato a vagliare i profili della propria lista. Uno di questi però sta facendo molto bene in questa nuova stagione e ha attirato molte attenzioni su di lui, ma andiamo a vedere di chi si tratta e che retroscena c’è in chiave Milan.

Boniface non considerato dai rossoneri: adesso stupisce al Leverkusen

L’attaccante di cui stiamo parlando è Victor Boniface, ventiduenne nigeriano che adesso sta convincendo tutti in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen, sotto la guida di Xabi Alonso, che per lui stravede.

Il classe 2000 era reduce da una super stagione con i belgi del Royal Union Saint-Gilloise, dove aveva realizzato 17 gol fra campionato e coppe e in estate è stato acquistato dai tedeschi. Con il Leverkusen l’inizio è stato spaventoso: 6 gol in 6 partite ufficiali e tutti gli occhi su di lui. Un impatto devastante in Germania per l’ex Bodo Glimt, che adesso ha visto schizzare vertiginosamente il suo valore di mercato.

Calciomercato.com rivela anche un retroscena che lo lega al Milan, perché l’attaccante è stato proposto lo scorso marzo dai suoi agenti ai dirigenti di allora del Diavolo, ovvero Paolo Maldini e Ricky Massara, che però lo hanno scartato preferendo puntare su altri obiettivi. Per il Milan Boniface rischia di trasformarsi in un grande rimpianto.