Sorpresa a San Siro: ospite d’eccezione, tifosi increduli

Un’ospite davvero speciale è stata invitata dal Milan a San Siro nei giorni scorsi. Tifosi estasiati per la sua presenza sul campo.

In questi giorni a Milano non si parla soltanto di calcio. Ma tra gli eventi più importanti c’è la tanto attesa Milano Fashion Week, ovvero la settimana della moda di fine settembre, per presentare il catalogo autunno-inverno di molti stilisti.

Molti gli eventi che sono stati organizzati in questa settimana a Milano e dintorni, tra sfilate, presentazioni, party e molto altro. Anche lo stadio di San Siro è stato cornice di un importante evento mondano, organizzato tra gli altri pure dal Milan stesso.

In questo caso il club rossonero ha voluto ospitare la presentazione del nuovo catalogo fashion 2023-2024 del marchio Off-White, noto brand di moda e abbigliamento che è partner del Milan ormai da diverso tempo. Non a caso nei giorni scorsi, per presentare la nuova collezione, è stato anche realizzato uno shooting fotografico con alcuni calciatori milanisti come modelli.

Mia Khalifa a San Siro: l’ex star del cinema a luci rosse invitata dal Milan

L’evento di un paio di giorni fa a San Siro, tenutosi dopo la partita di Champions League tra Milan e Newcastle, ha avuto come ospiti alcune personalità del mondo della moda, dello spettacolo e della musica. Tra questi una presenza davvero particolare e speciale, che avrà sicuramente fatto piacere a molti maschietti di fede milanista.

Il Milan e la rivista Vogue hanno invitato a presenziare all’evento anche Mia Khalifa. Ovvero la nota ex star del cinema a luci rosse, oggi modella ed influencer. L’attrice di origine libanese, ma statunitense di adozione, è sbarcata a Milano per la settimana della moda ed è stata immortalata a San Siro per la presentazione di Off-White.

Il rapper milanese Fedez ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Mia Khalifa, confermando la presenza allo stadio ‘Meazza’ dell’ex attrice hard. La donna è apparsa in tenuta assolutamente stilosa ed elegante, con un vestito da sera attillato e corto color oro ed i consueti occhiali da vista che la accompagnano sempre.

Chissà se dopo questo invito da parte del Milan, la Khalifa possa diventare una simpatizzante della squadra rossonera. La modella infatti è una appassionata di calcio e tifosa del West Ham United, club della Premier League inglese. Oltre al lavoro nella moda, Mia Khalifa oggi si occupa di streaming e lavora su Twitch con un suo canale dedicato ai videogiochi.