Verso Cagliari-Milan: Giroud a riposo, chi al suo posto?

Cambia ancora qualcosa Stefano Pioli in vista del turno infrasettimanale, la trasferta del Milan sul campo del Cagliari nel match di mercoledì.

Il Milan è uscito con tre punti da un match complicato, dove le assenze ed i malumori post-derby si sono fatti sentire anche fin troppo. Il successo con il Verona non sarà stato brillante, ma ha riportato sorrisi in casa rossonera.

Stefano Pioli può essere soddisfatto del risultato e può ora preparare i prossimi impegni con maggiore serenità rispetto all’ultima settimana, che lui stesso nel post-partita di ieri ha rivelato essere stata difficile e tosta.

Resta però un cruccio da risolvere quello dell’attacco. Senza i guizzi di Rafael Leao, decisivo contro l’Hellas, e la solidità di Olivier Giroud, il Milan sembra poco proficuo e ficcante in fase conclusiva. Un difetto da curare, che già mercoledì prossimo avrà bisogno di soluzioni alternative.

Ballottaggio Okafor-Jovic per la sfida di Cagliari

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista del turno infrasettimanale Pioli intende fare ancora qualche cambiamento, stavolta riguardo anche l’attacco. Il Milan sarà di scena mercoledì pomeriggio a Cagliari, contro una formazione bisognosa di punti davanti al pubblico amico.

Probabile riposo per Giroud, che alla veneranda età di 37 anni dovrà tirare il fiato ogni tanto per non arrivare senza energie agli appuntamenti più importanti. Per molti il grande difetto del mercato Milan in estate è stato il mancato arrivo di un grande centravanti. In particolare la trattativa per Mehdi Taremi arenatasi troppo facilmente.

Ora il dubbio è chi far giocare al posto di Giroud al 1′ minuto contro i sardi nel sesto turno di campionato. Le opzioni sembrano essere due: Noah Okafor come attaccante di movimento, nel ruolo che un po’ tutti i milanisti pensavano sarebbe stato impiegato. Oppure Luka Jovic, ieri subentrato a Giroud nel finale ma poco incisivo nelle occasioni capitate ed in ritardo di condizione.

Due soluzioni possibili che però convincono poco e parzialmente. Okafor come detto non è un numero 9, con lui nella posizione di prima punta il Milan dovrebbe cambiare decisamente la propria manovra, anche se non darebbe riferimenti puri alla difesa cagliaritana. Jovic invece deve recuperare forma e condizione, altrimenti non potrà essere considerato utile alla causa.

Molti cominciano a pensare che la cessione in prestito del giovane Lorenzo Colombo, passato al Monza a titolo temporaneo, sia stata un errore. In un campionato così lungo e senza grosse alternative in attacco, il classe 2002 avrebbe potuto fare comodo.