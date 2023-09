Era ad un passo dal Milan: a gennaio va al Real Madrid

L’attaccante convince anche in Champions League e i “Blancos” potrebbero tentare l’affondo già a gennaio: occhio alla beffa per il Milan.

Nella recente partita di Champions League contro il Newcastle, il Milan si è trovato di fronte a una sfida impegnativa. Nonostante la forte determinazione e la volontà di riscatto dopo un sanguinoso derby, i rossoneri non sono riusciti a superare il “muro bianconero” difeso dalle Gazze. Nel frattempo, in un’altra partita di Champions, c’è stato qualcuno che si è messo in mostra per le sue incredibili doti offensive.

La Champions League ha dunque messo in risalto tante sorprese alla sua prima della stagione che si è tenuta martedì. Una di queste è arrivata dall’ex obiettivo di mercato del Milan, ma tanto sorpresa non è: i suoi goal sono sempre stati sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando di Taremi, attaccante che per tutto il calciomercato estivo era finito nel mirino della dirigenza del Milan.

L’attaccante iraniano ha giocato un ruolo decisivo nella vittoria del suo Porto contro lo Shakhtar Donetsk, con un punteggio finale di 3-1 in favore dei portoghesi. Non solo il goal, ma anche il tiro al quale è seguita la rete del compagno è stata fondamentale per siglare il vantaggio.

Ora, in vista del calciomercato invernale, la concorrenza che vorrà arrivare a Taremi sarà indubbiamente più ampia. Il centravanti ha già 31 anni, ma non accenna a voler calare di rendimento neppure per sbaglio. E il suo contratto in scadenza fa gol a molti, in particolare ad una squadra.

Il Real Madrid vuole Taremi a gennaio

Con la pesantissima partenza di Karim Benzema, il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo attaccante. L’infortunio di Vinicius ha complicato ulteriormente i piani di Ancelotti, rimasto con il solo Joselu e costretto ad utilizzare Bellingham in posizione avanzata.

Taremi viene da una stagione formidabile: l’anno 2022-23 è stato clamoroso con 31 goal e 14 assist in 51 partite. Insomma, il bomber iraniano le ha giocate tutte, ed è stato sempre decisivo. In generale, i suoi anni in Portogallo sono incredibili a livello di numeri e questo è stato uno dei motivi per cui la dirigenza del Milan l’ha cercato a lungo durante tutta l’estate. E ad un certo punto sembrava davvero cosa fatta, ma poi qualcosa è andato storto e alla fine Taremi è rimasto in Portogallo, costringendo il Diavolo a virare su Jovic.

L’iraniano è in scadenza di contratto a giugno 2024 e, a meno di clamorosi colpi di scena, non rinnoverà. Per questo motivo il Porto potrebbe decidere di cederlo a gennaio. Difficile se non impossibile, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato, che il Milan possa tentare un ritorno di fiamma. Ecco quindi che, come riportano in Spagna, per lui potrebbero aprirsi addirittura le porte del Real per il ruolo di vice Benzema, mai risolto dai Blancos.