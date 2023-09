Esordio e firma col Milan: il giovane corre veloce

Il giocatore si appresta a mettere nero su bianco: la firma con il Milan arriverà già nei prossimi giorni. Il punto della situazione

Circa quindici minuti più recupero per il giovane che ha fatto il suo esordio in Serie A a soli 17 anni. Un momento, che ovviamente, Davide Bartesaghi ricorderà per sempre nella sua vita.

Il terzino mancino, lanciato da Stefano Pioli nella ripresa di Milan-Verona, è diventato così il calciatore più giovane ad essere sceso in campo in questa edizione del massimo campionato italiano. Un esordio che in estate era stato praticamente annunciato: Bartesaghi ha superato l’esame delle amichevoli di luglio e agosto ed è stato dunque promosso dal tecnico di Parma che lo ha fatto allenare costantemente con la prima squadra.

La partenza, poi, di Fode Ballo-Toure nelle ultime ore di mercato, verso la Premier League, ha lasciato un vuoto sulla sinistra, che ha permesso al 2005 di sperare in un esordio immediato.

Esordio che chiaramente si è concretizzato sabato pomeriggio per via delle assenze di Davide Calabria e Theo Hernandez. Pioli ha così inizialmente deciso di puntare su un 3-4-3, avendo solo Alessandro Florenzi come terzino. Mercoledì, con il recupero dell’italiano e del francese tutto dovrebbe tornare alla normalità, ma Bartesaghi potrebbe comunque trovare ancora spazio nelle prossime partite. Il suo ingresso in campo è stato giudicato positivo e il Milan crede ciecamente sulle sue caratteristiche.

Milan: Bartesaghi promosso, ora il rinnovo

Sulla sinistra, d’altronde, il Milan, oltre a Theo Hernandez, non ha un mancino di ruolo. Possono giocarci sia Alessandro Florenzi che Davide Calabria, ma entrambi sono destri. Pioli in queste settimane, ha, inoltre, ammesso, di aver provato anche il giovane Pellegrino. Ma Bartesaghi è stato più pronto del giocatore di origini argentine.

Ora per il 17enne, che come racconta La Gazzetta dello Sport, è tornato a casa, dopo la partita, accompagnato da un amico in Panda, è pronto il rinnovo di contratto. Il giocatore diventerà maggiorenne a dicembre, ma la firma che lo legherà per tanti anni al Milan arriverà prima, già nei prossimi giorni. A Casa Milan è così atteso il suo agente per incontrare Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada e mettere nero su bianco..