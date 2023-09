Infortunio Krunic, l’incredibile retroscena: stava per succedere

Il Corriere dello Sport svela un clamoroso retroscena in relazione all’infortunio di Rade Krunic in Milan-Hellas Verona. Sfortunato il bosniaco

Nell’ultimo periodo il Milan ha ricominciato a sentire il peso degli infortuni. Per fortuna, la situazione non è minimamente paragonabile a quella dello scorso anno, ma diversi acciacchi hanno creato una certa apprensione nell’ambiente rossonero. E’ arrivata la buona notizia dei rientri in gruppo di Mike Maignan e Theo Hernandez. I due francesi sono stati alle prese con dei fastidi muscolari, ma nulla di grave per entrambi. Per questo, saranno a disposizione di mister Pioli già per la prossima di campionato contro il Cagliari. Sia Theo che Maignan erano rimasti ai box per la sfida all’Hellas Verona di campionato.

Chi rimane infortunato è Davide Calabria, che con tutta probabilità non ce la farà a recuperare per la prossima gara. Ma non soltanto il terzino, per cui il problema fisico è di lieve entità. Sono ai box anche Pierre Kalulu e soprattutto Rade Krunic. Il difensore francese è pronosticato al rientro a giorni, mentre per il centrocampista bosniaco la situazione è tutt’altro che semplice. Krunic si è infortunato durante l’ultima di campionato contro l’Hellas Verona. Uno strappo muscolare che è subito sembrato serio. Lo ha confermato prima Stefano Pioli nel post-partita, ammettendo che Rade potrebbe mancare per un bel pezzo. E lo hanno confermato di recente gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore: lesione al bicipite femorale per Krunic, con le sue condizioni che verranno rivalutate tra dieci giorni.

E’ previsto uno stop di un mese per l’ex Empoli. Niente di buono per il Milan, chiaramente. E pensare che tale infortunio avrebbe potuto essere evitato. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena.

Krunic, tutta colpa del… pallone

Il quotidiano sportivo fa sapere che Rade Krunic avrebbe potuto evitare l’infortunio muscolare durante Milan-Hellas Verona. Il motivo? Stefano Pioli era pronto a sostituirlo. L’idea era quella di cambiare il bosniaco all’ora di gioco. Ed effettivamente c’era già Ruben Loftus-Cheek a bordo campo pronto ad entrare al suo posto. In quegli istanti, però, la palla non è uscita dal campo, con i giocatori di Milan e Verona intenti a contendersela. E’ proprio in quel frangente di tempo che Rade Krunic ha rimediato il brutto infortunio, e a quel punto è stato automatico chiamare subito il cambio.

Tanta sfortuna per l’ex Empoli, inutile dirlo. Se solo il cambio fosse arrivato pochi istanti prima, a quest’ora probabilmente Rade non starebbe ai box, proiettato alla riabilitazione dall’infortunio muscolare. Ma questo è il calcio, ed è il pallone a comandare ogni situazione di gioco. Il Milan spera di poter riabbracciare presto il suo centrocampista, che in questo avvio di campionato ha assunto sempre più importanza.