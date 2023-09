Matrone a TV Play: “Le parole di Giroud mi hanno pietrificato”

Il giornalista Matrone ha parlato dell’attacco del Milan esponendo delle critiche: secondo lui, la società non ha agito al meglio sul mercato.

Il club rossonero ha comprato tanto nell’ultimo mercato estivo, facendo arrivare ben dieci nuovi giocatori a Milanello. Ci sono stati interventi in ogni reparto e quello offensivo è cambiato molto.

Sono arrivati ben tre esterni offensivi: Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Luka Romero. Per il ruolo di centravanti è stato preso Luka Jovic, arrivato dopo che sono sfumate altre prime scelte, a partire da Mehdi Taremi. Una soluzione low cost per tamponare l’esigenza di avere un’alternativa al quasi 37enne Olivier Giroud, dato che non c’era fiducia in Divock Origi (finito in prestito al Crystal Palace).

Calciomercato Milan, le critiche di Matrone: Leao e Giroud non bastano

Vincenzo Matrone ha parlato a TV Play dell’attacco rossonero e ha espresso dei commenti critici: “Il problema del Milan è che ha un solo Leao. Pulisic non è Leao. Inoltre, manca un centravanti. Mi hanno pietrificato le parole di Giroud, che ha dichiarato di convivere con un problema alla caviglia da aprile, post Napoli. Spero che Jovic sia il nuovo Paolo Rossi, ma pensavo che avrebbero preso altro, sapendo i problemi di Giroud“.

Il giornalista sportivo pensa che nel calciomercato invernale la dirigenza potrebbe investire su un centravanti, se ci sarà l’occasione giusta: “Se riusciranno a tenere fino a dicembre con Giroud, poi a gennaio credo che metteranno mano al portafoglio per una punta. Serve il portafoglio per comprarne una. Thuram è andato all’Inter perché offriva di più, Scamacca è andato all’Atalanta perché sono stati messi i soldi. Il Milan per le sue ambizioni ha bisogno di un attaccante da Vlahovic in su“.

Difficile pensare che la società di via Aldo Rossi faccia un grande investimento a gennaio. Sono stati già spesi tanti soldi nei mesi scorsi, dunque è facile ipotizzare che una nuova punta arriverà solo nel prossimo mercato estivo. Ovviamente, verrà valutato il rendimento di Giroud e Jovic per capire se sia necessario intervenire prima. Moncada e Furlani sperano di non dover agire subito.