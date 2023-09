Mbappé a rischio per PSG-Milan? Luis Enrique fa chiarezza

Oggi ha parlato Luis Enrique, tecnico del PSG, in merito alle condizioni di Kylian Mbappè dopo l’infortunio. Il tecnico ha rassicurato i tifosi

Un bello spavento ieri sera per il Paris Saint Germain e i suoi tifosi. E’ uscito anzitempo dal campo per un problema fisico Kylian Mbappé, la stella della squadra e del calcio mondiale in generale. Nello specifico, il fuoriclasse francese ha riportato una distorsione alla caviglia, per questo è stato sostituito alla mezz’ora da Luis Enrique. Al suo posto è entrato Goncalo Ramos, autore tra l’altro della doppietta che ha messo il sigillo alla vittoria del PSG contro il Marsiglia, nel celebre Classique. La notizia dell’infortunio di Mbappé, inevitabilmente, ha interessato anche il Milan.

Sappiamo bene che i parigini sono avversari del Diavolo in Champions League, essendo state le due squadre sorteggiate nello stesso girone. Il Milan incontrerà il Paris Saint Germain il prossimo 25 ottobre, dopo di aver sfidato il Borussia Dortmund nella prossima giornata. La squadra di Luis Enrique incontrerà invece il Newcastle alla prossima, il 4 ottobre. La domanda che tutti si sono posti è: Mbappé ce la farà a recuperare per le sfide di Champions League? E soprattutto per quella al Milan?

Una risposta, seppur non certa e chiara, l’ha data oggi Luis Enrique ai giornalisti.

PSG, come sta Mbappé: parla Luis Enrique

Il tecnico spagnolo, come riporta il media RFI, ha parlato alla stampa analizzando la vittoria contro il Marsiglia, e non poteva non soffermarsi sull’infortunio del suo giocatore migliore. Luis Enrique ha ammesso innanzitutto che è stato obbligato a togliere Kylian Mbappé dal campo in quanto soffriva molto a causa della distorsione. In seguito, però, ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni. Si è espresso così l’ex Barcellona in merito: “Ma non sembra essere nulla di grave. Penso che sarà presto disponibile. È stata una decisione giusta cambiarlo subito”.

Dunque, se le sensazioni e previsioni di Luis Enrique dovessero essere veritiere, Kylian Mbappé non dovrebbe saltare affatto la gara di Champions League contro il Milan del 25 ottobre. Più facile salti la prossima di Ligue 1 contro il Clermont. Mentre è tutta da valutare la sua presenza nel match contro il Newcastle del 4 ottobre. Contro i Magpies, resiste la possibilità che l’ex Monaco non sia in campo. Mentre, come accennato, non dovrebbero esserci dubbi nella sua presenza contro il Milan. Non avere Mbappé contro avrebbe significato quasi un sospiro di sollievo, ma giocarsela con un campione del suo calibro sarà ancora più bello, eccitante e competitivo.