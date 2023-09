Milan, colpo in difesa: incontro con l’agente

Il Milan già pensa al mercato che verrà. Incontro in città con l’agente di questo difensore che piace ormai da parecchio tempo.

Difficile criticare il mercato effettuato dal Milan in estate, visto che la società rossonera ha messo a segno ben 10 colpi in entrata, spendendo anche più di tutte le altre rivali per il titolo. Una sessione proficua, ma non ancora completa al 100%.

Infatti c’è una mancanza numerica che ancora non soddisfa Stefano Pioli. Vale a dire le alternative sulle corsie laterali difensive. Lo ha dimostrato la scelta di ieri contro il Verona, con il Milan costretto a cambiare modulo per sopperire ai forfait di Calabria e Theo Hernandez.

Pioli si è dovuto reinventare un 3-4-3 inedito, tra l’altro anche con discreti risultati, visto che mancano alternative vere e proprie a livello di terzini. Per questo motivo il Milan si sta muovendo, cercando di sopperire a questa mancanza con un altro colpo internazionale.

Contatti con l’agente di Miranda, ma il Betis non molla

Secondo quanto riferito dal cronista Nicolò Schira su Twitter, il Milan starebbe facendo sul serio per Juan Miranda. Ovvero il laterale sinistro spagnolo del Betis Siviglia, già sondato e osservato in passato dai dirigenti rossoneri.

Sarebbe dunque lui, cresciuto nel vivaio del Barcellona, l’uomo giusto per rinforzare le corsie laterali. In particolare nel ruolo di vice-Theo Hernandez, visto che parliamo di un mancino naturale con buone caratteristiche in fase di spinta. Schira ha parlato di un incontro nei giorni scorsi tra il Milan e l’agente Arturo Canales.

Manifestazioni di interesse concreto dunque da parte del Milan al procuratore di Miranda, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. I rossoneri vogliono prenotarlo per la prossima stagione, quando arriverebbe a costo zero, ma non è da escludere che Pioli chieda di anticipare tale colpo, magari con un’offerta low-cost per averlo già a gennaio.

Il problema è che il Betis non molla ancora, sa dell’interesse di altri club per il difensore classe 2000 e starebbe preparando l’offerta per il prolungamento di contratto, evitando così di perderlo a costo zero. Ma ad oggi è difficile pensare che Miranda possa rinnovare alla cieca, visto che l’interesse del Milan e di altri club internazionali appaiono molto allettanti.

Juan Miranda, nativo di Olivares, è cresciuto come detto nel Barcellona anche se i primi calci li diede proprio nel Betis Siviglia, squadra in cui milita attualmente. In questa stagione ha finora giocato tre partite ufficiali, anche se ultimamente gli è stato spesso preferito il brasiliano Abner.