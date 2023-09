Milan, emergenza infortuni: il punto verso Cagliari

Il punto sugli infortunati in vista della trasferta di Cagliari. Il Milan ancora alle prese con i tanti stop di natura muscolare: il punto della situazione

E’ già emergenza infortuni per il Milan. Il Diavolo, contro il Verona, ha dovuto rinunciare a mezza squadra titolare, out per problemi di natura muscolare.

Così Mike Maignan è stato sostituito più che bene da Marco Sportiello, che dopo la super parata contro il Newcastle, si è reso protagonista di un altro intervento provvidenziale, nel corso della sfida con i gialloblu. Il problema ai flessori della coscia sinistra del francese non è grave. Non c’è alcuna lesione e il recupero recupero è davvero solo questione di giorni. Non è da escludere che torni a disposizione per Cagliari, ma Pioli potrebbe decidere di non rischiarlo, continuando a dare fiducia all’ex Atalanta.

Sabato, contro il Verona, poi, non c’erano nemmeno Theo Hernandez e Davide Calabria. Entrambi si sono fermati per una contrattura muscolare. Pioli non li ha voluti rischiare, ma conta di riabbracciarli già per la trasferta in Sardegna. Sono già tre, dunque, le situazione che andranno monitorate in queste ore e che potrebbero stravolgere la formazione contro gli uomini di Ranieri, considerando anche che alcuni elementi, come Olivier Giroud, potrebbero avere un turno di riposo.

Cagliari-Milan, tre rossoneri out per la Sardegna

Se per Mike Maignan, Theo Hernandez e Davide Calabria non ci sono molte preoccupazioni e il loro rientro è davvero immediato, lo stesso non si può dire per altri due elementi della rosa.

Oltre a Ismael Bennacer, out verosimilmente per quasi tutto il 2023 (potrebbe tornare a dicembre, ma in che condizione?), Stefano Pioli non avrà per le prossime partite né Rade Krunic né Pierre Kalulu.

Il primo a rientrare sarà il francese, out dalla sosta, anche lui per dei problemi muscolari. Il tecnico del Diavolo, alla vigilia del match contro il Verona, aveva parlato di tre match senza il difensore. Se le previsioni verranno rispettate, Kalulu potrebbe così tornare a disposizione contro il Borussia Dortmund.

Il bosniaco, invece, rischia seriamente di rientrare dopo la sosta di metà ottobre: si attendono a minuti i risultati degli esami per conoscere le sue condizioni. Contro il Verona si è fermato per via di problema muscolare al flessore della coscia destra. E’ una vera beffa, visto che l’infortunio è arrivato proprio al momento della sostituzione. Krunic è uno degli insostituibili di Stefano Pioli, che adesso sarà chiamato a schierare nel ruolo di regista uno tra Tiijani Reijnders e Yacine Adli