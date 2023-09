Milan, nuovo assalto a giugno: è l’obiettivo numero uno

Dall’esperto giornalista arrivano novità cruciali sul mercato del Milan. Furlani è pronto a fare un nuovo tentativo per l’esterno. E’ lui il vero obiettivo

Il Milan si è rinforzato parecchio nell’ultimo mercato estivo. Tirando le somme, ogni reparto è stato migliorato con grande qualità. Sono stati spesi più di 100 milioni di euro per i colpi in entrata, allo scopo di regalare a Stefano Pioli giocatori più di livello e pronti per disputare ogni competizione. E’ anche vero, però, che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non hanno fatto alcun acquisto per rinforzare le fasce di difesa. Sulla destra sono rimasti Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Sulla sinistra, Theo Hernandez e il giovane Davide Bartesaghi. Una scelta che ha lasciato qualche punto di domanda in sospeso. Soprattutto per la zona sinistra del campo. Perché non è stato acquistato nessun vice Theo? Eppure il Milan ne avrebbe tanto bisogno.

In realtà, come riportato a più battute da Matteo Moretto, il Milan ha tentato eccome di fornirsi di un nuovo terzino sinistro. Di chi parliamo? Di Juan Miranda, giocatore del Real Betis con contratto in scadenza nel 2024. Come riportato dall’esperto di mercato, Furlani ha provato ad acquistare il giocatore quest’estate in due diversi periodi. Prima a luglio e poi negli ultimi giorni di mercato, provando ad intavolare uno scambio inserendo la pedina Alexis Saelemaekers. E’ stato vano, in quanto il Betis ha fatto muro. Ma le cose sono pronte a cambiare molto presto.

Milan, Miranda il profilo perfetto: nuovo tentativo

Juan Miranda per età e caratteristiche sarebbe il profilo perfetto per il Milan e la sua fascia sinistra. Un vice Theo di assoluto livello, e con ancora grandi margini di crescita. Sviluppato interamente nelle giovanili del Barcellona, il talento Miranda possiede quella qualità e caratteristiche per fare bene in una big. il Milan, per questo, è pronto ad un nuovo assalto la prossima estate. A confermarlo è ancora Matteo Moretto, che aggiunge che la possibilità di aggiudicarselo a parametro zero, dato il contratto in scadenza a giugno del 2024, fomenta i desideri dei rossoneri.

Non sarà comunque semplice, dato che il Real Betis sta spingendo forte per il suo rinnovo. E non soltanto. Moretto aggiunge che c’è una folta concorrenza per Juan Miranda. Nessuna squadra in particolare citata, ma possiamo immaginare che i club a monitorarlo non mancano di certo. Dunque, bisognerà prima capire se il classe 2000 avrà l’intenzione di rinnovare con il Real Betis, con cui ha un forte legame; o se avrà la voglia di provare una nuova esperienza ad un livello ben più alto. Da lì il Milan progetterà le prossime mosse.