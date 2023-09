@ML – Infortunio Krunic, l’esito degli esami: lesione del bicipite femorale

E’ arrivato l’esito degli esami strumentali di Rade Krunic in seguito all’infortunio muscolare. Brutte notizie per il Milan e Stefano Pioli

Il momento tanto atteso è arrivato. Rade Krunic si è oggi sottoposto agli esami strumentali in seguito all’infortunio rimediato durante il secondo tempo di Milan-Hellas Verona. Il centrocampista era uscito molto dolorante e si era subito previsto il peggio. Lo stesso Stefano Pioli nel post-gara aveva ammesso che avremmo potuto non vedere il bosniaco sul campo per un pò di tempo. E gli esami a cui si è sottoposto il calciatore oggi confermano tale previsione. C’è la lesione per Rade Krunic.

Nello specifico, per il centrocampista ex Empoli si tratta di una lesione del bicipite femorale destro. Le sue condizioni verranno rivalutate fra dieci giorni. Si tratta di una perdita importante per il Milan e per Stefano Pioli, considerando non soltanto la sua centralità nei meccanismi di gioco, ma anche il calendario tosto e pieno di impegni che aspetta la squadra. Tra campionato e Champions League, non sarà semplice fare a meno del bosniaco. Ma il Milan dovrà riuscirci.