@ML – Milan, Pioli sorride: doppio rientro in gruppo

Arrivano aggiornamenti importanti dall’allenamento di oggi a Milanello. Stefano Pioli ritrova almeno due titolari a disposizione.

Il Milan torna a lavorare quest’oggi per continuare la preparazione al prossimo ormai imminente match ufficiale. Mercoledì pomeriggio la squadra rossonera sarà di scena a Cagliari, per il turno infrasettimanale di campionato.

Tanti i dubbi di formazione per Stefano Pioli, che dovrà anche valutare diversi calciatori attualmente acciaccati. Non a caso sabato contro il Verona ha dovuto addirittura cambiare modulo per sopperire alle assenze in difesa.

Arrivano però buone notizie dall’infermeria questa mattina. Da Milanello arriva la conferma di un doppio rientro in gruppo che farà felice Pioli ed il suo staff. Infatti sono presenti all’allenamento odierno, con il resto del gruppo, sia il portiere Mike Maignan che il terzino Theo Hernandez.

Maignan e Theo recuperati, personalizzato per Calabria

Come raccolto dalle informazioni in arrivo da Milanello, il Milan ha ritrovato oggi Maignan e Theo Hernandez a pieno ritmo. Il portiere si era fermato durante la sfida di Champions League con il Newcastle, ma fortunatamente solo per un risentimento lieve alla coscia.

Solo una contusione invece per Hernandez, che è stato lasciato a riposo da Pioli per Milan-Verona, evitandogli il rischio di ematomi più gravi. I due sono regolarmente in gruppo e sono da considerare a disposizione per la gara di dopodomani a Cagliari.

Ancora non in gruppo invece Davide Calabria, che dopo la botta rimediata la scorsa settimana ha proseguito con il lavoro personalizzato sul campo. Nulla di grave per lui, ma è probabile che il capitano non venga rischiato mercoledì pomeriggio alla Unipol Arena, magari con l’intento di recuperarlo per la sfida alla Lazio.

Esami previsti nel pomeriggio per Rade Krunic. Il centrocampista si è fermato per un infortunio muscolare contro il Verona e probabilmente resterà fuori per diverse settimane. I controlli strumentali odierni daranno maggiori indicazioni sui tempi di recupero.