Rigore Theo-Lautaro nel derby: svelata l’audio del VAR (VIDEO)

Iniziano ad essere pubblicati e trasmessi gli audio dei dialoghi tra arbitri e Var nelle partite di Serie A. Ecco un episodio dell’ultimo derby.

Grande novità per quanto riguarda il calcio italiano, per dare maggiore trasparenza e chiarezza in ambito arbitrale. L’Aia e la Lega Serie A hanno deciso di rendere pubblici i dialoghi tra gli arbitri in campo ed il Var, dopo le partite del massimo campionato.

Il designatore Gianluca Rocchi è già stato ospite ieri dell’emittente DAZN, che potrà mandare in onda retroattivamente i suddetti dialoghi, riguardanti gli episodi più importanti e discussi della giornata di campionato precedente.

In particolare si è analizzato l’audio relativo al derby di Milano della 4.a giornata. Inter-Milan, terminato 5-1 per i nerazzurri. L’episodio arbitrale di cui si è parlato riguarda il contatto da rigore, subito assegnato dal signor Sozza, tra Lautaro Martinez e Theo Hernandez sul punteggio di 3-1 per l’Inter.

Contatto Theo-Lautaro nel derby, la ricostruzione

L’episodio del fallo di Theo nei confronti di Lautaro è stato rivisto con l’ausilio dell’audio in arrivo dalla sala Var di Lissone. Reso pubblico dunque il colloquio tra Simone Sozza, arbitro in campo, e il responsabile video Aleandro Di Paolo. Quest’ultimo considerato uno dei fischietti più abili in questo ambito.

PARTE 1

L’audio sul contatto tra Theo Hernandez e Lautaro Martinez nel #DerbyMilano 🔊

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ci mostra come la sala Var confermi l’impressione avuta in campo dall’arbitro Sozza #OpenVar #SNS #DAZN pic.twitter.com/EazTrLzrlB — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 24, 2023

Dalle immagini e dall’ascolto del colloquio si capisce come il Var analizzi da varie angolazioni l’episodio dopo il fischio di Sozza, che ha concesso immediatamente rigore ai nerazzurri. Viene rivisto il contatto tra Theo e Lautaro, un possibile fuorigioco dell’argentino (ma l’azione nasce da fallo laterale), fino alla battuta regolare del penalty di Hakan Calhanoglu.

Sorprendente come in questo caso Di Paolo controlli sia l’eventuale ingresso in area di rigore dei calciatori interisti prima del tiro di Calhanoglu, sia un ipotetico ‘doppio tocco‘ al pallone del turco nel momento della battuta dagli 11 metri. Insomma, una valutazione minuziosa, che ha confermato la bontà delle decisioni di Sozza.

In studio il designatore Rocchi ha commentato positivamente l’operato arbitrale nel derby: “Questo video e audio ci racconta come l’arbitro prepara l’evento, lui prende questo rigore in maniera perfetta dal campo, non era facile. Aiuta il Var che ci mette dieci secondi a confermarlo. Quando l’arbitro è in buona posizione anticipa tutto il lavoro successivo”.

PARTE 2

L’audio sul contatto tra Theo Hernandez e Lautaro Martinez nel #DerbyMilano 🔊

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ci mostra come la sala Var confermi l’impressione avuta in campo dall’arbitro Sozza #OpenVar #SNS #DAZN pic.twitter.com/0gDxrL0eSl — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 24, 2023

Un punto di vista in più sicuramente interessante e completo, anche se i tifosi milanisti avrebbero voluto ascoltare anche l’audio sul contatto Dumfries-Theo Hernandez. Una possibile infrazione non segnalata, che dà il là all’azione del vantaggio interista nel primo tempo.