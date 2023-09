Calabria si allena in gruppo: la scelta di Pioli per Cagliari-Milan

Il capitano del Milan torna in gruppo e sarà convocato per domani, ma dovrebbe andare in panchina per far spazio a Florenzi

Il Milan oggi si è allenato a Milanello per preparare la trasferta di domani all’Unipol Domus contro il Cagliari di Claudio Ranieri, sfida del turno infrasettimanale e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Stefano Pioli ha intenzione di dare continuità dopo il successo sul Verona e dovrebbe tornare alla difesa a quattro con il rientro di Theo Hernandez. In mediana invece sarà Yacine Adli a prendere il posto dell’infortunato Rade Krunic, con Okafor che si candida a una maglia da titolare nel caso dovesse riposare Olivier Giroud in attacco. Ci sono novità anche per Davide Calabria e le riporta Sky.

Nel solito collegamento da Milanello, l’inviato Peppe Di Stefano ha spiegato che il capitano dei rossoneri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e che può quindi considerarsi recuperato e convocabile per la partita di domani contro i sardi. Calabria aveva avuto un problema fisico in occasione del match di Champions League contro il Newcastle che lo aveva portato ad uscire alla fine del primo tempo e a saltare la sfida di sabato con il Verona.

Il capitano dovrebbe partire dalla panchina

Adesso il terzino è tornato a disposizione di Pioli, che però sta valutando di tenerlo ancora in panchina per questa sfida, e di proseguire con Alessandro Florenzi dal primo minuto, visto che l’ex Roma ha fatto molto bene nella scorsa partita.

Calabria non dovrebbe quindi far parte dell’undici titolare contro i rossoblù, ma il tecnico emiliano potrebbe riservargli qualche minuto a gara in corso se ce ne fosse la possibilità. Di certo il numero 2 tornerà dal primo minuto nel big match di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma sabato prossimo a San Siro alle ore 18, e dove ci sarà bisogno delle sue qualità difensive e di dinamismo.

Pioli continua quindi a gestire nel miglior modo possibile le energie dei suoi giocatori, sfruttando la profondità della rosa per evitare di incappare in nuovi infortuni e ricadute che potrebbero complicare ulteriormente la situazione, come accaduto nella passata stagione.