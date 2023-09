Calciomercato Milan, nuovo colpo americano: Pioli ha detto sì

Dalla Spagna giunge notizia sull’interesse del club rossonero per un talento del Borussia Dortmund, rivale nel girone di Champions League.

Non è passato molto tempo dalla chiusura dell’ultima sessione estiva del calciomercato ed è presto per parlare di nuovi acquisti, ma gli osservatori di ogni club sono al lavoro per valutare eventuali futuri innesti. Al Milan c’è una rete di scouting molto attenta e già trapela qualche nome.

La squadra di Stefano Pioli ha ricevuto dieci nuovi giocatori nell’ultima campagna di rafforzamento, però ci saranno dei ruoli nei quali intervenire nel 2024. Difficile che ci siano investimenti a gennaio, probabilmente bisognerà attendere l’estate per vedere nuove spese, sperando che non venga fallita la fondamentale qualificazione in Champions League.

Mercato Milan, nuova idea americana: terzo nazionale in arrivo?

Nell’ultima campagna acquisti sono arrivati due giocatori statunitensi come Yunus Musah e Christian Pulisic, un centrocampista e un esterno offensivo. A RedBird Capital Partners e a Gerry Cardinale interessa avere una squadra forte, indipendentemente dal passaporto, però avere qualche nazionale USA non dispiace. Ci sono risvolti anche sul piano commerciale. Da non escludere arrivi un altro giocatore americano in futuro.

Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, il Milan ha messo gli occhi su Giovanni Reyna del Borussia Dortmund. Il 20enne esterno offensivo milia nel Borussia Dortmund, squadra che si trova nello stesso girone di Champions League dei rossoneri. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e senza rinnovo il club tedesco dovrà venderlo il prossimo anno.

In Spagna scrivono che Reyna potrebbe lasciare il Borussia Dortmund già a gennaio, se non dovesse riuscire a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra giallonera. Il Milan potrebbe fare un tentativo, a Fichajes.net risulta che Pioli avrebbe già dato il suo benestare a una eventuale operazione.

Il giovane nazionale americano è un figlio d’arte, suo padre è l’ex centrocampista Claudio Reyna, che in Europa ha giocato con Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Glasgow Rangers, Sunderland e Manchester City. Possiede anche il passaporto portoghese, utile per non essere tesserato come extracomunitario.

Giovanni può giocare esterno offensivo su entrambe le fasce o anche da trequartista, è un vero jolly offensivo. Ha subito alcuni infortuni muscolari in questi anni, ma ha talento e ancora tanto potenziale da esprimere. Vedremo se nei prossimi mesi riuscirà a imporsi nel Borussia Dortmund, dove gioca dal 2019 proveniente dalla New York City FC Academy.