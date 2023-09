Cassano sbaglia tutto: “Nzola ha segnato più di Leao”, ma è falso: i numeri

Le dichiarazioni di Antonio Cassa alla BoboTv. Nel mirino finisce Rafael Leão, criticato pesantemente dall’ex attaccante. Ecco le sue parole

Il solito Antonio Cassano. Alla BoboTv, l’ex attaccante critica pesantemente Rafael Leao. Nulla di nuovo, insomma. Il portoghese, d’altronde, è ormai oggetto di discussioni da giorni, finito nel mirino un po’ da tutti, giornali e opinionisti vari. Difficile capirne veramente il motivo.

Il Milan, chiaramente, non ascolta le critiche e si coccola il suo grande calciatore, che lavora per diventare un campione. La squadra e il suo allenatore si sono stretti attorno al portoghese, dandogli la fascia di capitano nella partita contro il Verona. A dimostrazione che loro non hanno dubbi sulle qualità tecniche di Rafa Leao.

Milan, Cassano contro Leao: “Non è né carne né pesce”

Alla BoboTv, su Twitch, Antonio Cassano è così tornato a parlare di Rafa Leao, che non apprezza minimamente: “Leao non è né carne né pesce, mi ricorda Martial – afferma l’ex giocatore -. L’anno scorso Nzola ha fatto più gol di lui. In Champions servono i giocatori di personalità e che spaccano le partite ma il Milan non ha campioni. Pioli è forte forte”.

Parole dure e poco comprensibili, oltre che sbagliate. L’angolano oggi alla Fiorentina, lo scorso anno ha, infatti, segnato 15 gol, 13 in Serie A e 2 in Coppa Italia.

Numeri chiaramente peggiori di quelli di Rafa Leao, che nel massimo campionato italiano ha realizzato due gol in più dell’ex Spezia, senza dimenticare il centro in Champions League, oltre ai 15 assist. Cassano sbaglia, ma è probabile che lo faccia consapevolmente per far scrivere e parlare di se.

Cassano boccia totalmente il giocatore portoghese, con parole forti e chiare: “Oltre allo strapotere fisico e la grande velocità, io non noto grandi qualità. Io non noto qualità di passaggio, uno-due, saper proteggere la palla, stop clamorosi, palla di prima ecc… Non vedo una palla filtrante, un’imbucata, non sa proteggere la palla… Io non vedo questa grande padronanza tecnica, tipo stoppare la palla bene, sempre sotto controllo, palla alta, lancio di 40 metri… In Nazionale non ha mai fatto bene, fa bene sono nel campionato italiano”.