De Ketelaere all’Atalanta, i dettagli dell’operazione: quanto incasserà il Milan

Charles De Ketelaere sta facendo benissimo con la maglia dell’Atalanta. Il talento di proprietà Milan è stato ceduto con questa formula.

Il Milan in estate ha deciso di dare un taglio drastico a gran parte della sua rosa. Via, a qualsiasi costo e formula, diversi dei cosiddetti esuberi indicati da Stefano Pioli come giocatori poco utili alla sua causa.

Anche elementi che nel recente passato avevano avuto spazio ed apprezzamenti, come ad esempio Saelemaekers e Messias. Figuriamoci per un altro calciatore che non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi e degli appassionati rossoneri come Charles De Ketelaere.

Considerato un flop di mercato, pagato 35 milioni di euro dal Bruges nell’estate 2022, De Ketelaere non ha mai convinto con la maglia rossonera indosso. Per questo la società ha scelto di accettare la proposta di prestito dell’Atalanta, squadra in grado di rilanciare anche calciatori col morale bassissimo. Ed i risultati si stanno vedendo.

Ecco quanto il Milan potrà incassare dalla cessione di De Ketelaere

6 partite ufficiali, due reti e due assist all’attivo. In pochi incontri De Ketelaere è riuscito già a fare meglio rispetto ad un’intera annata con la maglia del Milan. Le due marcature, entrambe di testa, contro Sassuolo e Rakow dimostrano come il belga possa essere utilizzato sia da mezza punta che da centravanti puro.

Intanto il giornalista Matteo Moretto ha messo in evidenza tutte le cifre ed i dettagli del trasferimento dal Milan all’Atalanta, anche se già anticipate nei mesi scorsi. I rossoneri hanno accettato la proposta di prestito oneroso, incassando subito 3 milioni di euro per questa cessione a titolo temporaneo.

Il diritto di riscatto di De Ketelaere da parte del club bergamasco è fissato a 23 milioni di euro. Sono previsti anche 2 milioni di bonus extra in favore del Milan, qualora l’Atalanta dovesse raggiungere un certo piazzamento in campionato a fine stagione (qualificazione alle coppe europee). Infine i rossoneri si sono riservati un 10% di guadagno sulla eventuale futura rivendita di CDK.

Operazione che può regalare al Milan un introito complessivo superiore ai 28 milioni di euro. Non male, anche se i rossoneri come detto un anno fa hanno speso ben oltre i 30 milioni per assicurarsi questo talento, che però la proprietà RedBird ha da subito considerato un flop. Ora sarà il tempo a decretare se l’operazione in uscita sarà un affare a livello economico, oppure un rimpianto, visto che il calciatore classe 2001 sembra aver già ritrovato lo smalto di un tempo a Bergamo.