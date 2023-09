Svolta De Ketelaere: il Milan fa cassa

De Ketelaere sta cercando di rilanciarsi con l’Atalanta, all’estero ci sono alcune squadre che lo stanno monitorando: due sono della Premier League.

Al Milan la sua stagione è stata pesantemente negativa e di conseguenza Charles De Ketelaere conta molto sull’esperienza all’Atalanta. Finora le cose stanno andando discretamente, anche se è presto per i giudizi.

Il belga ha messo insieme 2 gol e 2 assist nelle 6 presenze tra Serie A ed Europa League, inoltre è andato in rete anche nella vittoria 5-0 del Belgio contro l’Estonia nelle Qualificazioni per gli Europei. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini e in un ambiente con meno pressioni rispetto a Milano forse sta trovando la sua dimensione e inizia a far vedere quelle qualità che avevano spinto Paolo Maldini e Frederic Massara a investire oltre 30 milioni di euro nell’estate 2022.

Calciomercato Milan, De Ketelaere interessa in Inghilterra

De Ketelaere ha ritrovato serenità all’Atalanta e darà il massimo per meritare il riscatto del suo cartellino. La società bergamasca ha speso 3 milioni per il prestito oneroso e per l’acquisto a titolo definitivo dovrebbe investirne altri 23. Inoltre l’accordo prevede 4 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. A sua volta il Milan dovrà versare al Club Brugge il 12% del ricavato in caso di cessione del giocatore.

De Ketelaere all’Atalanta è stato schierato da trequartista, da prima punta e anche da seconda punta. Si trova molto più a suo agio rispetto a quando doveva giocare da 10 nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, con il quale non è mai scoccata la scintilla. Con Gasperini la storia sembra diversa e il belga sta cercando di tirare fuori tutto il suo talento.

Se CDK dovesse disputare una grande stagione, l’Atalanta non si farebbe problemi a versare al Milan la cifra pattuita. I rossoneri eviterebbero di mettere a bilancio una minusvalenza e a questo punto sperano che sue prestazioni siano positive nei prossimi mesi. Il denaro della sua cessione farà molto comodo alle casse societarie.

Il rendimento di Charles è sotto osservazione anche di club esteri, stando a quanto rivelato da Fichajes.net. Arsenal e Newcastle United hanno messo gli occhi su di lui e valuteranno a fine stagione se fare un tentativo per comprarlo. Il giocatore poteva andare in Premier League nell’estate 2022, quando il Leeds United offrì più soldi a lui e anche al Club Brugge, ma la preferenza per il Milan non venne mai meno e alla fine l’insistenza di Maldini andò a buon fine.