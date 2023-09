Kjaer, 100 presenze in rossonero: “Il Milan sarà sempre il mio sogno” (VIDEO)

Kjaer premiato a Milanello per le 100 presenze in maglia rossonera: belle le parole del difensore di fronte alla squadra.

Non è più considerato un titolarissimo, però Simon Kjaer cerca di farsi trovar pronto quando Stefano Pioli lo chiama in causa. Il danese è un grande professionista e una figura ancora importante per il gruppo.

Sabato a San Siro ha giocato dal primo minuto in Milan-Hellas Verona ed è stata una partita speciale, perché ha raggiunto le 100 presenze con la maglia rossonera. Un’occasione che ha potuto festeggiare con una vittoria e la porta inviolata. Ovviamente, avendo raggiunto tale traguardo, la dirigenza ha deciso di premiarlo.

Oggi a Milanello l’amministratore delegato Giorgio Furlani gli ha consegnato una medaglietta con lo stemma del club. Kjaer ha fatto anche un breve discorso davanti alla squadra: “Ringrazio tutti. L’altro giorno ho fatto un discorso con mio papà. Quando avevo 19 anni sono venuto in Italia, a Palermo, e il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan. Adesso sono qua. Ogni giorno è speciale la strada che faccio da Milano a Milanello, sono molto orgoglioso di essere qui. È un sogno, il Milan sarà sempre il mio sogno“.



Non sono mancati gli applausi dopo le parole di Simon, che ha confermato quanto sia contento di essere riuscito a vestire la divisa rossonera. Ci pensava già quando arrivò giovanissimo al Palermo, poi ha fatto altre esperienze e da gennaio 2020 da parte della squadra di Pioli. Il suo arrivo, unito a quello di Zlatan Ibrahimovic, aiutò un gruppo con tanti giovani ad avere una svolta importante. Fu di aiuto anche per lo stesso mister, che aveva bisogno di alcuni leader che potessero essere da esempio e da guida per i suoi ragazzi.