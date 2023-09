Milan, gli insostituibili di Pioli: chi ha giocato di più finora

Sky Sport ha mostrato con dati e statistiche chi sono i calciatori di cui Stefano Pioli difficilmente fa a meno. C’è una sorpresa in questa nuova stagione

E’ un Milan nuovo, un Milan rivoluzionato in ogni suo concetto. Il mercato estivo ha fatto sì che la rosa di Stefano Pioli cambiasse fortemente i suoi connotati. Abbiamo assistito ad una modifica netta nel modulo. Passato ormai il classico 4-2-3-1, il mister ha dato una nuova impronta al suo gioco e alle sue idee. Il 4-3-3 attuale sta permettendo, almeno all’inizio del campionato, di esprimere nuovi concetti, e soprattutto di adattare i nuovi acquisti al meglio. E’ il caso soprattutto dei centrocampisti, con Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders entrati presto in pianta stabile. Quanto agli altri nuovi, si sta optando per un inserimento più graduale, eccetto per Christian Pulisic subito un fedelissimo di Stefano Pioli.

Se guardiamo ai dati, però, ci accorgiamo che soltanto uno, dei nuovi arrivati, è pressoché in campo, scelto dal tecnico rossonero come pedina fondamentale. Sky Sport ha stilato la classifica dei cinque giocatori del Milan che più vengono impiegati da Stefano Pioli in questa stagione. Quattro di questi sono al Milan da tempo. Chi è quello di cui il mister fa più difficilmente a meno? Una vera sorpresa, dato che lo scorso anno ha passato metà stagione nell’ombra. Si tratta di Malick Thiaw, che sin qui ha giocato il 97% dei minuti totali. E’ praticamente il giocatore di cui Pioli non può proprio fare a meno.

Una crescita esponenziale quella del gioiellino tedesco, ad oggi elemento ritenuto il più affidabile della difesa rossonera grazie alle sue doti e caratteristiche. Chi viene dopo Thiaw? Scopriamolo.

Milan, Theo e Leao essenziali

Seguendo la graduatoria di Sky Sport, scopriamo che dopo Thiaw è Rade Krunic il calciatore di cui Pioli più difficilmente fa a meno. Il centrocampista bosniaco si sta riscoprendo un assoluto titolare questa stagione. Peccato che il pesante infortunio lo terrà fuori dai giochi per circa un mese. Fatto che pesa e preoccupa parecchio l’allenatore del Milan. Ad ogni modo, a Krunic seguono Rafael Leao, Tijjani Reijnders e Theo Hernandez per percentuale di minuti giocati. Il portoghese conta il 91%, l’olandese l‘86% e il francese l’82%.

Ma nelle statistiche rossonere di Sky Sport non può di certo mancare Olivier Giroud, l’attaccante veterano estremo fedelissimo di Stefano Pioli. Nonostante i 37 anni, c’è sempre lui a guidare il reparto offensivo del Milan. Un ricambio non farebbe male, ma Pioli sta al momento rodando tanto Okafor quanto Jovic. Giroud ha giocato l’81% dei minuti totali. Dunque, nella particolare classifica troviamo soltanto Tijjani Reijnders come nuovo acquisto che ha ottenuto maggiore fiducia da Pioli. Si spera, però, che nel corso della stagione tutti possano avere grande spazio. Il Milan ha bisogno di un gruppo numeroso capace di essere continuo nelle rotazioni. Le tante competizioni lo richiedono.