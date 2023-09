Milan, i giocatori tifano Ibrahimovic: lo spogliatoio vuole il suo ritorno

Zlatan Ibrahimovic potrebbe realmente tornare con un ruolo vero e proprio al Milan. Valutazioni in corso per il campione svedese.

Nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé la visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello. Un ritorno molto apprezzato, sia dai tifosi che dallo staff tecnico rossonero, che è suonato come una mossa strategica del club dopo il 5-1 subito nel derby.

Come se il Milan avesse chiesto a Ibra, con la sua leadership innata, di spronare gli ex compagni dopo una batosta così significativa, che avrebbe potuto infierire sul morale della squadra.

Fatto sta che tale ritorno temporaneo sta alimentando ancora oggi le voci su un ingaggio da parte del Milan di Ibrahimovic. Ovviamente non più come calciatore, visto che lo svedese ha dato l’addio ai campi lo scorso giugno. Bensì con un ruolo diverso, ma sempre legato in qualche modo al calcio giocato.

Ibrahimovic valuta la proposta del Milan: Leao lo aspetta

Secondo quanto riportato stamane da Tuttosport, sarebbe reale e concreta la proposta del Milan. Il club rossonero, da sempre molto legato a Zlatan e viceversa, avrebbe messo sul piatto un’offerta per aggiungere l’ex centravanti allo staff dirigenziale e tecnico attuale.

L’idea del Milan è di inserire Ibrahimovic in una doppia vesta, già approvata dal patron Gerry Cardinale. Da una parte brand ambassador rossonero, sulla falsa riga di altri ex miti milanisti come Baresi e Massaro che presenziano agli eventi del Milan in giro per il mondo. Dall’altra invece come club manager, ovvero dirigente che faccia da tramite fra società e calciatori, presenziando spesso agli allenamenti di squadra.

Ibra sta valutando il tutto, visto che è molto tentato di lavorare ancora nel calcio e per il Milan. Ma vuole far collimare questi possibili impegni futuri con le sue attività da imprenditore, ormai mestiere che sta intraprendendo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Intanto il Corriere della Sera è sicuro che a tifare per il ritorno di Ibrahimovic siano principalmente i calciatori del Milan, che hanno sempre avuto stima e ottimi rapporti con l’ex numero 11. Una figura di rappresentanza così importante e prestigiosa potrebbe andare a prendere il posto, a livello di immagine, dell’ormai ex dirigente Paolo Maldini. In particolare Rafa Leao, che vanta un rapporto stretto e di confidenza con Ibra, sarebbe ben felice di averlo accanto nuovamente, per ricevere consigli e motivazioni da un leader come lui.