Milan, no dalla Premier per un attaccante: il retroscena

Spunta un retroscena su un centravanti che il club rossonero voleva prima di virare su Taremi e infine prendere Jovic.

L’ultimo colpo del mercato estivo del Milan è stato Luka Jovic, arrivato per essere l’alternativa a Olivier Giroud. Una scommessa, dato che il serbo alla Fiorentina non aveva pienamente convinto e prima ancora aveva fallito al Real Madrid. Se torna quello visto all’Eintracht Francoforte, può essere molto utile a Stefano Pioli.

Com’è noto, il club rossonero aveva cercato di prendere Mehdi Taremi prima di ripiegare su Jovic. Raggiunto l’accordo con il Porto, non è stato poi trovato quello con l’entourage dell’iraniano, che sarebbe stato l’attaccante perfetto per le esigenze milaniste. Esperto, forte fisicamente, tecnico e con buon fiuto per il gol. Purtroppo, l’affare è sfumato e adesso si spera che il nuovo arrivato faccia bene.

Calciomercato Milan, rifiutata l’offerta per un centravanti: cosa è successo

Prima di puntare con decisione su Taremi e poi virasse su Jovic, il Milan aveva cercato di portare in Italia un altro attaccante. Si tratta di Armando Broja, seguito da tempo da Geoffrey Moncada.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano a CaughtOffside ha spiegato che il Chelsea ha rifiutato qualsiasi approccio per il centravanti albanese. Broja è considerato un talento ed è stata presa la decisione di tenerlo, dandogli un’occasione dopo una stagione travagliata a causa di un grave infortunio. Recentemente è tornato a giocare, entrando negli ultimi 11 minuti della partita persa a Stamford Bridge contro l’Aston Villa.

Oltre al Milan, anche il West Ham e un altro club si erano fatti avanti con decisione per Broja. Niente da fare, il Chelsea ha fatto una scelta precisa e ora sarà interessante vedere i prossimi mesi del giocatore sotto la guida di Mauricio Pochettino. Quando tornerà al 100% della condizione fisica, potrà dare un aiuto a una squadra che ha iniziato molto male la stagione.

Negli ultimi due anni l’attaccante albanese è stato accostato più volte al Milan, però non si è concretizzato nulla. Vedremo se in futuro succederà qualcosa. Ovviamente, la società rossonera ha diversi altri nomi per l’attacco. Un investimento dovrebbe essere fatto nel mercato estivo del 2024. Giroud ha un’età avanzata e bisognerà vedere quale sarà il rendimento di Jovic nel frattempo.

Tra i profili più menzionati c’è Jonathan David, che va in scadenza con il Lille a giugno 2025. Ci si aspettava che il canadese partisse già nei mesi scorsi, invece è rimasto in Francia e partirà solo l’anno prossimo.