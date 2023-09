Yacine Adli manda un messaggio a Pioli: la frase su Instagram è chiara (FOTO)

Il centrocampista francese è in attesa della sua occasione per tornare a mettersi in mostra. Al momento zero minuti in stagione. L’idea di Pioli

Yacine Adli ci spera per davvero. L’infortunio di Rade Krunic, che ne avrà per almeno un mese, fa sì che l’ex Bordeaux abbia la possibilità concrete di fare il suo esordio stagionale in maglia rossonera.

Ieri sera, nel frattempo, sui social è tornato a postare una foto che lo ritrae con i colori del Milan. Una foto accompagnata da un ‘pazienza‘, come a sottolineare, che la sua occasione sta davvero per arrivare. D’altronde è stato Stefano Pioli, senza alcuna sollecitazione da parte dei giornalisti, a parlare nelle ultime conferenze stampa della possibilità di impiegare Adli nel ruolo di playmaker.

D’altronde non ci sono molte alternative. Oggi nel ruolo che è stato di Ismael Bennacer (ne avrà ancora per un po’) e poi di Rade Krunic, possono giocare l’ex Bordeaux e Tijani Reijnders. L’olandese appare favorito, per la partita contro il Cagliari, ma con le tante sfide ravvicinate è impensabile che Adli rimanga in panchina sempre, come accaduto fino a questo momento.

Dopo la trasferta in Sardegna ci saranno i match contro la Lazio, e poi con il Borussia Dortmund, per la seconda partita della fase a gironi di Champions League. Si chiuderà, prima della sosta per le nazionali, con la trasferta di Genova. Proprio la partita contro gli uomini di Ranieri sembra davvero la più indicata per l’algerino. Ecco perché c’è chi ipotizza un suo impiego fin dal primo minuto.

Milan, Adli in campo: è il momento della verità

Adli e il Milan si trovano davvero difronte ad un bivio. Questi sono i giorni della verità: dopo più di un anno a Milanello, l’ex Bordeaux è chiamato a dimostrare di essere un giocatore da Milan, ma soprattutto deve essere Pioli a far capire di credere davvero nelle qualità del suo centrocampista.

Dalle parole, dunque, bisognerà passare ai fatti: Adli merita un’occasione, per la dedizione di questi mesi. Il francese si è guadagnato la stima dei compagni, che lo amano, e anche dei tifosi, che sperano fortemente di vederlo finalmente all’opera. I tempi sono davvero maturi.