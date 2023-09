Cagliari-Milan, Pioli cambia ancora: fuori per la prima volta

Le scelte di Stefano Pioli per la trasferta in Sardegna, valevole per la sesta giornata di Serie A. Tanti cambi per un Milan che non vuole far scappare l’Inter

Il calendario fitto non lascia alternative. Stefano Pioli è pronto ad affidarsi al turnover per continuare a vincere. Dopo il successo contro il Verona, il Diavolo cambia pelle in Sardegna: l’obiettivo è conquistare i tre punti per non far scappare l’Inter.

Dopo il Cagliari, sabato sera, alle ore 18.00, Tomori e compagni dovranno vedersela con la Lazio, prima di volare a Dortmund per sfida il Borussia, nel secondo match della fase a gironi di Champions League. Un match che appare già decisivo, dopo il pareggio contro il Newcastle. Si andrà, infine, a Genova, per la partita contro gli uomini di Gilardino, ancora una volta di sabato, prima della sosta per le nazionali. Il turnover, dunque, appare davvero inevitabile.

Per la prima volta in stagione, mister Pioli appare intenzionato a rinunciare a Olivier Giroud, apparso stanco contro il Verona. Siederà – salvo clamorosi colpi di scena – in panchina, lasciando spazio a Noah Okafor. L’ex Salisburgo è in vantaggio per giocare dal primo minuto rispetto ad un Jovic che non ha i 90 minuti nelle gambe. Al suo fianco occasione per Chukwueze, che completerà il tridente con uno tra Pulisic e Leao. Il numero portoghese non ha mai riposato, ma rinunciarci è davvero complicato

Milan, tra rientri e nuove assenze

Nella giornata di ieri, il Milan ha potuto esultare per il rientro in gruppo di Theo Hernandez e Mike Maignan. Il terzino si prepara a riprendersi il posto, nel 4-3-3 di Pioli, mentre per il portiere sono ore di riflessioni.

Un altro turno di riposo potrebbe non fargli male e Marco Sportiello ha fornito importati garanzie. Chi non riposa mai è Thiaw, che difficilmente cederà il posto a Kjaer. Il tedesco sarà dunque al fianco di Fikayo Tomori. A destra riecco Florenzi, vista la defezione di Calabria, che anche ieri ha svolto un lavoro differenziato.

Non mancano i dubbi a centrocampo, dove bisogna fare i conti con la tegola Rade Krunic. Il bosniaco ne avrà almeno per un mese e così bisogna trovare un nuovo playmaker. I tifosi e i compagni spingono per vedere Yacine Adli, ma Pioli sta pensando soprattutto a Tiijani Reijnders, con Loftus-Cheek e uno tra Musah e Pogba. Oggi l’ultimo allenamento per sciogliere tutti i dubbi.