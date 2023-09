“Si è stufato”, addio già deciso: via a gennaio

Notizia clamorosa dalla Spagna. Il giocatore è insoddisfatto e sta già facendo le valigie per gennaio. Trovato il nuovo club in cui accasarsi

Il Milan ha ceduto diversi giocatori nel corso di quest’estate. Partenze che hanno permesso di fare spazio e accogliere pedine dal tasso tecnico più elevato e congeniali agli obiettivi della squadra. Alcune cessioni hanno rappresentato una vera e propria liberazione. Altre, invece, hanno sicuramente lasciato un pò d’amaro in bocca, dato il forte legame che si era instaurato col tempo tra il giocatore, i tifosi e il club.

Tra questi c’è sicuramente Brahim Diaz, il folletto spagnolo che ha passato ben tre anni in rossoneri, e che a giugno ha fatto ritorno a Madrid. Il contratto biennale di prestito era stato scaduto col Milan, e sia il giocatore che i blancos hanno fortemente voluto il loro ricongiungimento. Brahim Diaz è dunque volato alla corte di Carlo Ancelotti, firmando anche il rinnovo di contratto sino al 2027 con il Real Madrid. In cambio la promessa di un notevole spazio in campo. Sono passati tre mesi. Come stanno andando le cose a Brahim? Malissimo.

Già, il folletto è profondamente deluso dal comportamento di Ancelotti nei suoi confronti. Sono 47 i minuti complessivi giocati sin qui. Quattro presenze in Liga e una in Champions League. Non erano questi i patti, e adesso Diario Gol parla di rapporti totalmente rotti tra Brahim Diaz e Carlo Ancelotti. I due ex rossoneri sono già pronti a separarsi.

Real Madrid, Brahim Diaz via subito

Brahim Diaz punta forte agli Europei 2024. Vuole convincere il nuovo CT de la Fuente a puntare su di lui. Difficile, molto, se lo spazio in campo dovesse essere quello concessogli sin ora da Carlo Ancelotti. Per questo, è già in piedi l’ipotesi di una partenza. In realtà, secondo Diario Gol, si tratta di molto più di un’ipotesi. L’idea del folletto ex Milan è quella di partire già a gennaio, così da avere sei mesi di tempo per mettersi in mostra al meglio. Dove? Sempre in Liga, ma sponda Real Betis. Sì, è il club biancoverde al momento quello in pole per Brahim Diaz. I colloqui sarebbero già stati avviati, con una trattativa in atto. Il Betis sta spingendo per chiudere l’affare per gennaio.

Una ghiotta occasione per Brahim, che a Siviglia ritroverebbe Manuel Pellegrino, vecchia e cara conoscenza al Manchester City. Con lui, lo spazio non mancherebbe di certo. Subito nuovo capitolo per il folletto ex Milan? Tutto fa presagire che l’addio al Real Madrid è ormai scontato.