Cagliari-Milan, probabili formazioni: Pioli stravolge l’attacco

Ecco come dovrebbe schierarsi il Milan di Stefano Pioli questo pomeriggio, quando scenderà in campo a Cagliari per il turno infrasettimanale.

Alle ore 18:30 di oggi, il Milan scende in campo a Cagliari per un match molto delicato e difficile. La squadra rossonera se la vedrà contro una delle neopromosse, che storicamente davanti al pubblico amico vende cara la pelle.

Stefano Pioli però ha scelto di sfruttare il turno infrasettimanale per cambiare molto della sua formazione iniziale. Via a nuovi esperimenti, stavolta più tecnici che tattici. Se sabato scorso contro il Verona ha tentato di modificare l’assetto, puntando sul 3-4-3 di partenza, oggi dovrebbe invece tornare all’antico ma lavorando sul turnover.

Tante le novità di formazione che si vedranno alla Unipol Arena, un po’ per i forfait di alcuni calciatori, un po’ per volontà di far tirare il fiato ai titolarissimi. Ecco le ultime indicazioni fornite dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La probabile formazione del Milan

Il Milan oggi pomeriggio tornerà dunque al classico modulo: difesa a quattro, tre centrocampisti e tridente d’attacco. Ma sono tante le novità e le ‘prime volte‘ che si dovrebbero consumare questa sera.

Diversi i calciatori che non partiranno dal 1′ minuto, tra indisponibilità e turnover. Maignan, Krunic e Jovic sono rimasti a Milanello, solo panchina per l’acciaccato Calabria e gli affaticati Leao e Giroud, che dunque riposeranno e al massimo verranno inseriti in corso d’opera.

In porta giocherà ancora Sportiello, che ha dato dimostrazione di grande sicurezza nelle sue prime gare in rossonero. Difesa nuovamente a quattro con Florenzi e Theo Hernandez sulle corsie esterne, il tandem Tomori e Thiaw al centro.

Novità in cabina di regia, dove giocherà dal 1′ minuto Adli. Chance importante per il franco-algerino, affiancato da Loftus-Cheek e Reijnders come mezzali. Infine il tridente d’attacco inedito: Chukwueze a destra, Pulisic a sinistra e Okafor come prima punta, nonostante Pioli lo abbia utilizzato spesso come vice-Leao.

Il probabile undici iniziale del Milan: (4-3-3) Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic.

La probabile formazione del Cagliari

Torna all’antico tatticamente anche il Cagliari di Claudio Ranieri, che oggi pomeriggio ripartirà da un classico 4-4-2 per tentare di mettere in difficoltà il Milan. I sardi dovranno rinunciare ai lungodegenti Lapadula e Rog, ma anche al jolly Jankto.

Ranieri rafforzerà le corsie esterne, provando Augello e Nandez come laterali di centrocampo. Mentre in attacco spazio all’ex di turno Petagna, affiancato dalla rapidità di Luvumbo. Una particolarità: il Cagliari non ha ancora segnato neanche un gol in casa in campionato.

Il probabile undici iniziale del Cagliari: (4-4-2) Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Petagna.