Cagliari-Milan, Sky o Dazn: streaming e diretta tv, dove vederla oggi

Cagliari-Milan in campo nel turno infrasettimanale della 6.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere la partita dalle 18.30 di oggi

Cagliari e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A un anno e mezzo dopo l’ultimo confronto all’Unipol Domus Arena, vinto dai rossoneri per 0-1 con gol decisivo di Bennacer a inizio ripresa.

Tre punti preziosissimi quella sera per il Milan che, di lì a poco, avrebbe vinto il campionato, spuntandola nel duello con l’Inter. Duello che potrebbe riproporsi anche nella Serie A 2023-24 con le due compagini meneghine di nuovo in vetta alla classifica come allora.

Milan che si presenta a Cagliari con tanti cambi nell’undici titolare. Sportiello resta confermato in porta al posto di Maignan, tenuto precauzionalmente a riposo in vista del rientro fissato per sabato contro la Lazio. In difesa Florenzi potrebbe rimpiazzare ancora Calabria con il rientrante Hernandez a sinistra e Thiaw e Tomori centrali.

Grandissima novità in mediana con Yacine Adli titolare al posto dell’infortunato Krunic. E’ passato quasi un anno dall’unica presenza da titolare in rossonero dell’algerino, schierato da Pioli in Verona-Milan 1-2 del 17 ottobre 2022. Ad affiancare Adli ci saranno Reijnders e Loftus Cheek. Attacco inedito con Leao e Giroud inizialmente in panchina. A sostituirli saranno Chukwueze e Okafor, schierato da prima punta con Pulisic a destra.

Milan-Cagliari, dove vederla: c’è la diretta tv in simulcast

Milan-Cagliari di mercoledì 27 settembre alle 18.30 sarà trasmessa in simulcast sia in streaming su Dazn che, in diretta tv, su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Non ci sarà, invece, la diretta tv su Zona Dazn (sul canale 214 del decoder Sky e Tivusat) che coprirà gli altri match di giornata ovvero Inter-Sassuolo, Verona-Atalanta, Empoli-Salernitana e Napoli-Udinese.

Gli highlights della partita saranno disponibili, in chiaro, in seconda serata sia su Pressing su Italia 1 (dalle 23.55) che nell’edizione speciale di 90° Minuto alle 23 su Rai 2. Su Sky Sport, la replica di Milan-Cagliari sarà visibile già dalle 23 così come on demand su Dazn.

Il Milan tornerà in campo sabato 30 ottobre alle 18 contro la Lazio. La sfida con i biancocelesti sarà visibile in diretta streaming su Dazn e, in diretta tv, su Zona Dazn. Mercoledì 4 ottobre, secondo match del girone di Champions League, a Dortmund contro il Borussia in esclusiva assoluta, in streaming, su Amazon Prime Video.

Sabato 7 ottobre, alle 20.45, ultima partita per il Milan prima della pausa per le Nazionali contro il Genoa a Marassi. La sfida con il Grifone sarà trasmessa in simulcast su Sky Sport e Dazn.