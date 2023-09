Clamoroso a San Siro: l’Inter perde col Sassuolo, Milan primo

Il Sassuolo batte anche l’Inter dopo aver vinto contro la Juve sabato scorso. Il Milan aggancia i nerazzurri: entrambe sono in testa alla classifica

Incredibile a San Siro: l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da cinque vittorie su cinque in campionato, perde contro il Sassuolo 2-1. Decide un capolavoro di Domenico Berardi, autore anche dell’assist per la rete del pareggio di Bajrami.

I nerazzurri sbloccano il risultato con la rete di Denzel Dumfries. Un gol, quello dell’olandese, che sembra indirizzare la partita nel migliore dei modi per l’Inter. Ma non è così, soprattutto se di fronte c’è un Sassuolo che gioca così bene e con un Domenico Berardi in stato di grazia.

I neroverdi rientrano in partita e nel secondo tempo, su assist del numero 10, Bajrami trova il gol del pareggio sfruttando anche una paperona di Sommer – che ricorda molto quella di Onana contro il Bayern Monaco qualche giorno fa. Un gol che toglie certezze all’Inter, in calo netto rispetto all’inizio del campionato già ad Empoli. E infatti il Sassuolo prende coraggio e Berardi, con un vero e proprio arcobaleno, disegna il gol del 2-1 e della vittoria.

Per gli emiliani è la seconda vittoria di fila e batte un’altra big dopo la Juventus di sabato scorso. Un risultato straordinario. Per l’Inter prima sconfitta in campionato che “cancella” il derby: il Milan è infatti primo in classifica insieme ai nerazzurri adesso a 15 punti. Subito dietro la Juve, e attenzione al Napoli che stasera contro l’Udinese ha dato segnali importanti.